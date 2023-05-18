亚太股市收评 2023.5.18

澳洲股市

受隔夜美国债务违约的担忧消退，今日澳股扭转过去两日疲弱走势。S&P/ASX 200指数涨0.52%，报7236.8点，再度回到50日均线之上； ASX All Ordinaries指数涨0.51%，报7426.9点；ASX Small Ordinaries指数涨0.36%，报2877.1点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：农作物公司Nufarm Ltd（+14.15%）；软件服务公司Xero Ltd（+8.92%）以及锂矿发展公司Sayona Mining Ltd（+6.98%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：石油和天然气勘探和生产公司Beach Energy Ltd（-4.26%）；锂矿勘探公司Lake Resource NL（-3.88%）以及游戏开发商Aristocrat Leisure Ltd（-3.06%）。

11 个板块中有 7 个板块与 S&P/ASX 200 指数一起收高。 信息技术是表现最好的板块，上涨2.91%。





来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Tabcorp Holdings Ltd（38.02M）， Sayona Mining Ltd (33.38M)， Pilbara Minerals Ltd (26.97M)， Core Lithium Ltd（26.69M）， Beach Energy Ltd（24.95M）。

香港股市

香港指数早间开盘一度冲高但在午后涨幅收窄。恒生指数涨0.85%，报19727.25点；国企指数涨1.19%，报6715.56点；恒生科技指数涨1.21%，报3917.09点。南向资金今日净买入17.31亿，近5日累计买入109.86亿。

盘面上。内险、内银、电气、半导体板块涨幅居前，智能家居、生物医药、医疗器械走弱。

腾讯控股跌0.88%，美团涨0.38%，阿里巴巴涨2.69%，京东涨0.28%，快手0.1%，百度涨1.45%，网易涨2.35%，小米涨1.29%。

内险股悉数走强，中国太保涨3.76%，中国人寿涨3.59%，新华保险涨3.39%，中国平安涨2.18%，复星国际涨1.55%。

半导体方面，华虹半导体在A股上市获批，消除了短期市场的疑虑，股价涨7.21%，京东方精电涨3.09%，中芯国际涨2.94%，晶门半导体涨2.2%。



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