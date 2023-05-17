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亚太股市收评 2023.5.17

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

17 May 2023, 20:45

受隔夜欧美股市疲软影响，今日澳股大盘延续下跌。S&P/ASX 200指数跌0.49%，报7199.2点，跌至50日均线之下； ASX All Ordinaries指数跌0.47%，报7389.3点；ASX Small Ordinaries指数下跌0.67%，报2866.9点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂矿勘探公司Lake Resource NL （+5.74%）；软件服务公司Life360 Inc（+5.72%）以及农业企业United Malt Group Ltd（+2.30%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：工业化学品公司Incitec Pivot Ltd（-7.84%）；锂矿勘探公司Core Lithium Ltd（-5.58%）以及矿业勘探公司Sandfire Resources NL（-4.86%）。

各板块涨跌互现。11个板块中有7个板块随S&P/ASX 200指数下跌。信息技术板块是表现最好的板块，上涨0.93%。材料（-0.98%）、金融（-0.64%）板块跌幅居前。

来源：ASX

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Incitec Pivot Ltd（35.6M），Sayona Mining Ltd (33.7M)，Pilbara Minerals Ltd (30.68M)， Core Lithium Ltd（29.9M），Telstra Group（19.59M）。

 

香港股市


香港指数全天低开低走，盘面继续呈现缩量。恒生指数跌2.09%，报19560.57点；国企指数跌2.25%，报6636.667点；恒生科技指数跌2.23%，报3870.09点。南向资金今日净买入67.78亿，近5日累计买入113.6亿。

盘面上，恒指在盘一度受科技股支撑曾一度翻红，但后劲不足，科技股高开低走，尾盘加速下跌。智能家居、移动互联网板块涨幅居前，内房、内银、内险、新能源汽车、锂电池板块走弱。

腾讯控股跌0.58%，美团跌3.2%，阿里巴巴跌0.35%，京东跌2.18%，快手跌0.75%，百度跌0.4%，网易跌2.37%，小米跌3.39%。
新能源汽车悉数下跌，蔚来跌4.85%，小鹏跌3.57%，理想跌2.97%，吉利跌2.67%，广汽跌2.47%，比亚迪跌1.88%。

中资券商股均下跌，广发证券跌2.03%，国泰君安跌1.75%，中信建设证券跌1.7%，海通证券跌1.64%，招商证券跌1.62%，东方证券跌1.24%，光大证券跌1.16%。

内银股延续上个交易日的低迷走势，招商银行跌2.87%，农业银行跌1.6%，中国银行跌1.53%，建设银行跌1.31%，交通银行跌1.14%，工商银行跌1.13%，中信银行跌0.7%。


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