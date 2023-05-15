亚太股市收评 2023.5.15

澳洲股市

今日澳股大盘小幅收涨。S&P/ASX 200指数小幅收涨0.14%，报7267.1点； ASX All Ordinaries小幅收涨0.1%，报7460.5点；ASX Small Ordinaries指数下跌0.16%，报2913.8点。

S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：殡葬服务公司InvoCare Ltd（+12.08%）；金属矿业公司Silver Lake Resources Ltd（+7.88%）以及媒体信息服务公司News Corporation（+5.05%）。

S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：博彩公司Pointsbet Holdings Ltd（-20.87%）；农业综合企业Elders（-13.25%）以及医疗器械公司Nanosonics（-8.93%）。

S&P/ASX 200主要板块方面，房地产（+0.89%）、资源（+0.85%）与原材料（+0.84%）板块涨幅居前；金融板块跌幅第一（-0.85%），其中ANZ（-3.96%）、Macquarie（-2.37%）、AMP（-1.58%）为板块内跌幅前三。

S&P/ASX 200中个股成交量排行前五的股票分别为Pilbara Minerals Ltd (26.33M)，Silver Lake Resources（11.96M），Resolute Mining（10.74M），Evolution Mining（10.02M），Telstra Group（9.79M）

香港股市

香港指数全天呈现反弹走高，午后受 “沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开，讨论促进金融业估值提升的消息驱动一度放量拉升。恒生指数一度重回20000点，日内最高触及20063点，随后涨幅有所收窄。恒生指数上涨1.75%，报19971.13点；国企指数上涨1.75%，报6780.08点；恒生科技指数上涨1.33%，报3925.5点。南向资金今日净买入16.53亿，近5日累计买入38.78亿。

盘面上，中字头内险股、锂电池板块涨幅居前，电力、内房产、钢铁、太阳能板块走弱。

互联网企业多数上涨，腾讯控股涨3.9%，美团涨3.41%，阿里巴巴涨0.95%，京东跌2.56%，快手涨3.13%，百度涨1.51%，网易涨1.33%，小米涨0.91%。

内险股板块今日大幅反弹，结束上周连续4日走低的行情，其中中国太保涨4.59%，中国平安涨3.85%，中国人寿涨3.68%，中国太平涨3.17%



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