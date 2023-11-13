亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.13

澳洲股市



今日澳洲指数高开低走。S&P/ASX 200指数跌0.4%，报6948.8点； ASX All Ordinaries指数跌0.44%，报7145点；ASX Small Ordinaries指数跌0.65%，报2656.1点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：农业综合企业Elders Ltd（+18.28%），建筑材料集团Boral Ltd（+5.12%）以及保险公司AUB Group Ltd（+3.014%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：电信公司TPG Telecom Ltd（-11.74%），计算机内存存储技术公司Weebit Nano Ltd（-5.09%）以及初级勘探公司Chalice Mining Ltd（-3.98%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中有10个板块下跌，其中能源板块跌幅最大，下跌0.88%。

来源：ASX

香港股市



香港股市早盘高开低走，午后一度拉升。截至收盘，恒生指数涨1.3%，报17426.21点；国企指数涨1.5%，报5989.1点；恒生科技指数涨2.28%，报3981.2点。南向资金今日净卖出19.88元，近5日累计净买入155.93亿元。



盘面上，元宇宙、中概互联网涨幅居前。



元宇宙方面，阜博集团涨7.49%，商汤科技涨6.25%，泡泡马特涨3.54%，瑞声科技涨3.36%，舜宇光学科技涨2.57%。



中概互联网方面，腾讯涨2.31%，阿里巴巴涨1.32%，快手涨4.85%，百度涨3.26%，哔哩哔哩涨3.11%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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