亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.03

澳洲股市



今日澳洲指数延续上涨。S&P/ASX 200指数涨1.14%，报6978.2点； ASX All Ordinaries指数涨1.13%，报7175.1点；ASX Small Ordinaries指数涨1.28%，报2658.3点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：金融科技公司Block Inc（+25.18%），计算机内存存储技术公司Weebit Nano Ltd（+12.07%）以及锂矿发展公司Sayona Mining Ltd（+8.97%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：葡萄酒企业Treasury Wine Estates Ltd（-8.76%），黄金勘探公司Gold Road Resources Ltd（-2.43%）以及金矿股Bellevue Gold Ltd（-2.15%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中有10个板块上涨，其中房地产板块涨幅最大，上涨2.09%。

来源：ASX

香港股市



香港股市放量上涨。截至收盘，恒生指数涨2.52%，报17664.12点；国企指数涨2.39%，报6052.31点；恒生科技指数涨3.25%，报3937.37点。南向资金今日净买入11.58亿元，近5日累计净买入85.15亿元。



盘面上，新能源汽车、航空、中概互联网领涨。



新能源汽车方面，零跑汽车涨6.91%，蔚来汽车涨5.68%，小鹏汽车涨4.53%，五菱汽车涨3.92%，比亚迪股份涨3.88%。



航空股方面，北京首都机场涨9.79%，美兰空港涨7.19%，中信股份涨2.82%，南方航空涨1.37%。



中概互联网方面，腾讯涨4.85%，美团涨2.78%，阿里巴巴涨2.92%，京东涨3.72%，快手涨5.79%，哔哩哔哩涨7.5%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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