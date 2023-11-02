亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.02

澳洲股市



今日澳洲指数明显反弹。S&P/ASX 200指数涨0.9%，报6899.7点； ASX All Ordinaries指数涨1%，报7095点；ASX Small Ordinaries指数涨1.58%，报2624.7点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：锂矿发展公司Sayona Mining Ltd（+8.33%），房地产投资公司Cromwell Property Group（+7.69%）以及投资管理公司Pinnacle Investment Management Group Ltd（+5.97%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：能源公司Origin Energy Ltd（-6.62%），初级勘探公司Chalice Mining Ltd（-5.13%）以及包装公司Amcor PLC（-2.98%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中有9个板块上涨，其中信息技术涨幅最大，上涨3.23%。能源和公共事业板块走弱，分别下跌2.04%和3.83%。

来源：ASX

香港股市



香港股市高开低走。截至收盘，恒生指数涨0.75%，报17230.59点；国企指数涨0.88%，报5911.08点；恒生科技指数涨1.63%，报3813.42点。南向资金今日净买入9.4亿元，近5日累计净买入97.69亿元。



盘面上，互动媒体板块领涨。新能源汽车，中概互联网冲高回落。



互动媒体方面，亚洲电视控股涨43.48%，Nexion Tech涨34.48%，拉近网娱涨28.21%，哔哩哔哩涨3.03%，力盟科技涨2.56%。



新能源汽车方面，小鹏汽车涨7.57%，吉利汽车涨3.84%，理想汽车涨2.78%，长城汽车涨2.46%，蔚来汽车涨2.29%。



中概互联网方面，小米涨6.05%，百度涨1.48%，腾讯涨0.56%，阿里巴巴涨1.13%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计





来源：CMC Markets NG平台



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