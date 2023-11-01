亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.01

澳洲股市



今日澳洲指数集体反弹。S&P/ASX 200指数涨0.85%，报6838.3点； ASX All Ordinaries指数涨0.82%，报7024.6点；ASX Small Ordinaries指数涨0.87%，报2583.8点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：初级勘探公司Chalice Mining Ltd（+8.94%），铀生产公司Paladin Energy Ltd（+7.94%）以及成像IT提供商Pro Medicus Ltd（+5.18%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：能源公司New Hope Corporation Ltd（-4.51%），金矿股Bellevue Gold Ltd（-4.5%）以及锂生产公司Core Lithium Ltd（-4.17%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中有9个板块上涨，其中房地产板块涨幅最大，上涨1.85%。

来源：ASX

香港股市



香港股市低开反弹，整体呈现缩量。截至收盘，恒生指数跌0.06%，报17101.78点；国企指数跌0.04%，报5859.57点；恒生科技指数跌0.18%，报3752.37点。南向资金今日净买入22.35亿元，近5日累计净买入110.56亿元。



盘面上，半导体，食品走强。中概互联网走弱。



半导体方面，中芯国际涨3%，晶门半导体涨1.56%，芯智控股涨8.77%，华显光电涨4.65%。



食品股方面，H&H国际控股涨20.36%，雨润食品涨3.24%，大成食品涨3.13%，优然牧业涨2.04%。



中概互联网方面，腾讯跌0.76%，美团跌1.45%，哔哩哔哩跌3.4%，京东跌1.05%，小米涨1.43%，快手涨1.99%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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