X

选择您要开设的帐户

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.23

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

23 Oct 2023, 21:05

澳洲股市


今日澳洲指数延续下跌。S&P/ASX 200指数跌0.82%，报6844.1点； ASX All Ordinaries指数跌0.84%，报7030点；ASX Small Ordinaries指数跌0.66%，报2611.5点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：计算机内存储存技术公司Weebit Nano Ltd（+15.16%），汽车配件制造商ARB Corporation Ltd（+5.29%）以及医疗设备服务公司ResMed Inc（+3.53%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：能源公司New Hope Corporation Ltd（-8.5%），锂钽生产商（-7.25%）以及金属勘探公司Liontown Resources Ltd（-5.26%）。


S&P/ASX 200中的11个板块中有8个板块下跌，其中能源和材料板块下跌最多，分别下跌3%和2.34%。
 


来源：ASX

 

香港股市

休市一天

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.

来自CMC的最新消息

Market update

一周展望：美股科技股能否挽救纳指？欧洲央行利率决议

本周美国龙头科技股谷歌、微软、Meta以及亚马逊将陆续发布业绩报告。欧洲央行将于周四召开利率会议，市场预期将维持利率在4.5%不变。美联储最为关注的PCE物价指数将于周五发布，市场预期呈现进一步放缓。

21 Oct 2023

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

CMC insights

您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.20

相关文章

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

苹果将于美东时间9月12日上午10点举行，此次发布会预计将发布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他产品。此次发布会被命名为“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.20

今日澳洲指数小幅收跌。S&P/ASX 200指数跌1.16%，报6900.7点； ASX All Ordinaries指数跌1.16%，报7089.7点；ASX Small Ordinaries指数跌1.05%，报2628.9点。香港股市延续下跌。截至收盘，恒生指数跌0.72%，报17172.13点；国企指数跌0.89%，报5871.71点；恒生科技指数跌1.03%，报3662.15点。南向资金今日净买入18.68亿元，近5日累计净买入39.24亿元。

20 Oct 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.19

今日澳洲指数小幅收涨。S&P/ASX 200指数跌1.36%，报6981.6点； ASX All Ordinaries指数跌1.28%，报7172.7点；ASX Small Ordinaries指数跌0.64%，报2656.8点。香港股市低开低走。截至收盘，恒生指数跌2.46%，报17295.89点；国企指数跌2.49%，报5924.23点；恒生科技指数跌1.9%，报3700.15点。南向资金今日净买入17.92亿元，近5日累计净买入60.73亿元。

19 Oct 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.18

今日澳洲指数小幅收涨。S&P/ASX 200指数涨0.3%，报7077.6点； ASX All Ordinaries指数涨0.41%，报7265.7点；ASX Small Ordinaries指数涨0.23%，报2672.1点。香港股市早盘低开后一度翻红，午后走弱。截至收盘，恒生指数跌0.23%，报17732.52点；国企指数跌0.28%，报6075.68点；恒生科技指数跌1.67%，报3771.92点。南向资金今日净卖出43.27亿元，近5日累计净卖出12.03亿元。

18 Oct 2023