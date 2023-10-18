亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.18

澳洲股市



今日澳洲指数小幅收涨。S&P/ASX 200指数涨0.3%，报7077.6点； ASX All Ordinaries指数涨0.41%，报7265.7点；ASX Small Ordinaries指数涨0.23%，报2672.1点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：煤矿勘探公司Whitehaven Coal Ltd（+11.49%），黄金勘探公司Genesis Minerals Ltd（+7.34%）以及计算机内存储存技术公司Weebit Nano Ltd（+6.87%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：金融服务商Credit Corp Group Ltd（-30.53%），汽车配件供应商Bapcor Ltd（-7.62%）以及黄金生产商Newcrest Mining Ltd（-6.58%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中有5个板块上涨，其中能源板块涨幅最大，上涨2.47%。





来源：ASX

香港股市



香港股市早盘低开后一度翻红，午后走弱。截至收盘，恒生指数跌0.23%，报17732.52点；国企指数跌0.28%，报6075.68点；恒生科技指数跌1.67%，报3771.92点。南向资金今日净卖出43.27亿元，近5日累计净卖出12.03亿元。



盘面上，恒大系、制药股跌幅居前。汽车股逆市走高



恒大系方面，中国恒大跌8.62%，恒大物业跌8.62%，恒大汽车跌8.2%。



制药股方面，艾美疫苗跌9.62%，科伦博泰生物跌6.88%，和黄医药跌6.38%，康龙化成跌6.26%，信达生物跌3.71%，药明康德跌2.59%。



汽车股方面，赛力斯涨10%，比亚迪涨4.65%，江淮汽车涨4.51%，长城汽车涨3.72%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计





来源：CMC Markets NG平台



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