亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.16

澳洲股市



今日澳洲指数走弱。S&P/ASX 200指数跌0.35%，报7026.5点； ASX All Ordinaries指数跌0.4%，报7214.6点；ASX Small Ordinaries指数跌0.77%，报2665.9点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：黄金勘探公司Regis Resources Ltd（+5.84%），黄金勘探公司West African Resources Ltd（+4.9%）以及黄金勘探公司Perseus Mining Ltd（+4.44%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：基建公司Fletcher Building Ltd（-8.64%），水控制系统和管道解决方案供应商Reliance Worldwide Corporation Ltd（-4.62%）以及生物制药公司Telix Pharmaceuticals Ltd（-4.58%）。



S&P/ASX 200中的11个板块有8个板块下跌，其中信息技术板块跌幅最大，下跌2.79%。



来源：ASX

香港股市



香港股市延续下跌。截至收盘，恒生指数跌0.97%，报17640.36点；国企指数跌1.08%，报6049.82点；恒生科技指数跌1.76%，报3811.68点。南向资金今日净买入40.57亿元，近5日累计净买入101.5亿元。



盘面上，锂电池、内房、中概互联网跌幅居前。



锂电池方面，天齐锂业跌9.9%，赣锋锂业跌7.4%，比亚迪电子跌3%，比亚迪股份跌1.23%。



内房股方面，远洋集团跌8.7%，龙光集团跌7.23%，宝龙地产跌6.74%，融创中国5.85%，新城发展跌5.8%。



中概互联网方面，腾讯跌1.83%，阿里巴巴跌1.57%，百度跌2.57%，哔哩哔哩跌3.15%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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