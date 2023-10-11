X

选择您要开设的帐户

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.11

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

11 Oct 2023, 21:45

澳洲股市


今日澳洲指数收涨。S&P/ASX 200指数涨0.68%，报7088.4点； ASX All Ordinaries指数涨0.7%，报7281.3点；ASX Small Ordinaries指数涨0.76%，报2705.5点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：乳制品供应商Bega Cheese Ltd（+5.75%），生物制药公司Neuren Pharmaceuticals Ltd（+5.45%）以及金融科技公司Block Inc（+4%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：银行机构Bank Of Queensland Ltd（-7.44%），初级勘探公司Chalice Mining Ltd（-4.2%）以及黄金勘探公司Genesis Minerals Ltd（-2.81%）。


S&P/ASX 200中的11个板块全部上涨，其中信息技术板块涨幅最大，上涨1.7%。
 
来源：ASX

 

香港股市


香港股市高开高收。截至收盘，恒生指数涨1.29%，报17893.1点；国企指数涨1.33%，报6132.87点；恒生科技指数涨2.01%，报3952.5点。南向资金今日净买入13.33亿元，近5日累计净买入174.14亿元。


盘面上，生物科技、半导体、恒大系涨幅居前。


生物科技方面，荣昌生物涨9.02%，康希诺生物涨7.77%，贝康医疗涨6.64%，君实生物涨6.53%，药明生物涨4.92%。


半导体方面，晶门半导体涨9.84%，中芯国际涨6.71%，华虹半导体涨5.73%，协鑫科技涨4.96%。


互联网方面，中国恒大涨22.64%，恒大汽车涨18.6%，恒大物业涨7.27%。

 


商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.

来自CMC的最新消息

Market update

美股连续三天收涨，关注9月CPI数据

截至10月10日收盘，美国三大股指连续三个交易日收涨，其主要因素在于近期多位美联储官员的鸽派言论，即认为当下连续走高的国债收益率或取代进一步的加息。“新美联储通讯社”认为11月暂停加息似乎板上钉钉，根据CME的FED Watch显示，美联储在11月1日暂停加息的概率升至84.4%，加息25个基点的概率仅为15.6%。美元指数也在本周初走弱，回落至106下方。

11 Oct 2023

Market update

巴以冲突是否会演变成第六次中东战争？

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

CMC insights

您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！

相关文章

Market outlook

苹果秋季发布会来袭，当前股票还能买么？

苹果将于美东时间9月12日上午10点举行，此次发布会预计将发布新款iPhone 15系列、第九代apple watch、apple watch ultra 2和其他产品。此次发布会被命名为“Wonderlust”。

12 Sep 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.10

今日澳洲指数表现强劲。S&P/ASX 200指数涨1.01%，报7040.6点； ASX All Ordinaries指数涨1.03%，报7231点；ASX Small Ordinaries指数涨1.33%，报2685.1点。香港股市高开低走。截至收盘，恒生指数涨0.84%，报17664.73点；国企指数涨0.9%，报6052.51点；恒生科技指数涨1.29%，报3874.67点。南向资金今日净买入62.26亿元，近5日累计净买入162.39亿元。

10 Oct 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.09

今日澳洲指数小幅收涨。S&P/ASX 200指数涨0.23%，报6970.2点； ASX All Ordinaries指数涨0.2%，报7157点；ASX Small Ordinaries指数涨0.42%，报2649.8点。香港股市小幅收涨。截至收盘，恒生指数涨0.18%，报17517.4点；国企指数涨0.4%，报5998.3点；恒生科技指数涨0.24%，报3825.48点。南向资金今日净买入20.43亿元，近5日累计净买入160.47亿元。

09 Oct 2023

Market outlook

亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.9.27

今日澳洲指数早盘一度走低，盘中多次回升，最终小幅收跌。S&P/ASX 200指数跌0.11%，报7030.3点； ASX All Ordinaries指数跌0.12%，报7229.8点；ASX Small Ordinaries指数跌0.28%，报2710.8点。香港股市反弹。截至收盘，恒生指数涨0.83%，报17611.87点；国企指数涨0.65%，报6069.84点；恒生科技指数涨0.43%，报3833.87点。南向资金今日净买入36.82亿元，近5日累计净买入88.91亿元。

27 Sep 2023