亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.10.10

澳洲股市



今日澳洲指数表现强劲。S&P/ASX 200指数涨1.01%，报7040.6点； ASX All Ordinaries指数涨1.03%，报7231点；ASX Small Ordinaries指数涨1.33%，报2685.1点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：初级勘探公司Chalice Mining Ltd（+7.69%），锂生产公司Core Lithium Ltd（+7.35%）以及锂矿发展公司Sayona Mining Ltd（+7.06%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：生物制药公司Neuren Pharmaceuticals Ltd（-3.93%），铀生产公司Paladin Energy Ltd（-1.47%）以及燃料提供商Ampol Ltd（-1.24%）。



S&P/ASX 200中的11个板块全部上涨，其中公用事业板块涨幅最大，上涨4.17%。

来源：ASX

香港股市



香港股市高开低走。截至收盘，恒生指数涨0.84%，报17664.73点；国企指数涨0.9%，报6052.51点；恒生科技指数涨1.29%，报3874.67点。南向资金今日净买入62.26亿元，近5日累计净买入162.39亿元。



盘面上，半导体设备、中概互联涨幅居前。



半导体方面，精技集团涨51.92%，华显光电涨9.3%，宏光半导体涨5.43%，中芯国际涨1.03%。



互联网方面，美团涨3.12%，小米涨2.85%，网易涨3.25%，快手涨2.24%。



商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计





来源：CMC Markets NG平台



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