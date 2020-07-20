本周从时间轴上可以看到，事件方面，央行利率决议将关注周四（7月23日）凌晨的美联储FOMC会议，以及周二（7月21日）的澳洲联储货币政策会议纪要。

对于美联储FOMC会议的前瞻，我们认为重点关注联储对美债和MBS的购买额度态度，将成为金融市场流动性的重要选择方向。

7月15日，美联储资产负债表规模稳定在6.96万亿美元，较上一周小幅上升380亿美元，但仍比6月10日达到的峰值低约2100亿美元。

（source：google）

6月份FOMC会议决定，继续保持每月800亿国债和400亿MBS（住房抵押贷款证券化）的稳定购买速度，以维持市场平稳运行，从而促进货币政策向更广泛金融环境的有效传导。

资产负债表峰值的下降，显示了美元流动性问题已经得到大幅缓解。

其余数据上留意英国零售、及欧洲PMI系列数据。此前英国因疫情原因，零售数据呈现了“过山车”的走势，当然更为重要的是与欧盟的贸易谈判，在疫情叠加的背景下，如果英国无法获得与欧盟的优惠贸易条件，英国物价恐进一步走高。

欧元区则在基本面预期上祭出了7500亿欧元的刺激计划，当然我们已经从消息面上看到欧元区内部对于经济改革刺激出现不同声音，比如荷兰推荐的改革模式与意大利、西班牙等南欧经济体是异常冲突。

货币市场上，如图所示美元指数9月合约期货短期已经出现筑底迹象，美元指数虽然在此前两个星期呈现了下行态势，整个结果对于6月初以来依旧维持震荡，周内交投美元留意96.5---96.8水平区域的卖压，支撑水平留意95.7水平。

欧元美元（EURUSD）中短线的趋势依旧维持在多头序列中，不过技术上上看，短线已经出现卖压信号，欧元汇价留意1.1430水平上方的卖压至1.1451水平，回撤则留意1.1347水平附近的支撑。

英镑美元（GBPUSD）如果以6月9日---6月29日---7月9日的结构看，更像是一个收敛的楔形整理，交投上留意英镑汇价恐跌破日线上所见的M21、M55、M100均线水平后再寻找一个地点，留意1.23水平上方的支撑。

澳元美元（AUDUSD）市场表现的较为谨慎，虽然趋势上明显强于英镑（GBP）、欧元（EUR）的表现，汇价短期留意如无法突破0.70---0.7030水平，汇价有调整风险，更多留意0.6920水平附近支撑，若继续下行则调整空间扩大。

（以上分析源于CMC Markets 市场分析师任震鸣）

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