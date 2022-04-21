日本央行坐视不管，日元大崩溃！

是什么引起了日元的崩溃？

自2021年1月以来，美元兑日元自102附近强势上涨，昨日最高涨至129.4，创20年来新高。在过去的16个月中累计涨幅近30%。作为传统的避险货币日元，在俄乌战争时期并没有发挥这一属性。而造成日元贬值的主要原因是日本央行的货币政策与其他国家分化，在其他发达经济体相继转鹰开始进入紧缩周期时，日本央行却一意孤行，始终维持极度宽松的货币政策。

自俄乌战争爆发以来，以美国为首的北约对俄罗斯进行制裁导致大宗商品价格飙升，而日本作为资源进口国，需要大量的美元进口商品，这也导致日元没有发挥其避险属性，汇率价格暴跌。

而在美联储在3月17日进行首次加息25个基点后，日本央行继续维持宽松政策不变，在3月28日开启无限购债操作，继续逆势宽松，无视日元的汇率暴跌。

自3月底4月初以来，美联储多位官员向市场投放鹰派信号，暗示美联储或将多次加息50个基点，市场对美联储在5月加息50个基点的概率已经提高至90%以上，而日本央行继续维持宽松政策，美国和日本在货币政策上的截然不同导致利差持续扩大。在4月20日，日本央行再次重申对超宽松货币政策的坚定承诺，将以0.25%的固定利率无限量购买10年期政府债券。并且还将于21日、22日、25日和26日连续几天以固定利率购买债券，并且可能在26日增加购买量。在此背景下，日元汇率节节败退，美元兑日元汇率距130仅剩一步之遥。

为什么日本要无限量化宽松？

在其他国家饱受高通胀的困扰时，日本却深陷通缩泥潭。

虽然日本的通胀自2021年以来持续回暖，但当前水平仍处于0.9%，相较于美国、欧洲、英国仍有较大的差距，远低于日本央行2%的通胀目标。从下图可以看出，自2015年以来，日本的通胀水平基本处于1%以下。

而随着大宗原材料的价格上涨，日本作为资源进口国，日本的生产价格指数（PPI）已经录得40年来的新高。日本3月PPI与CPI剪刀差已经超8%。而日本企业难以将上游的成本压力转移到下游的消费端，因为日本民众的消费意愿低迷，自上个世纪90年代日本房地产泡沫破裂后，许多耗尽毕生储蓄的日本人背负上了巨额的债务压力。当代日本年轻人的状态是：不婚、不育、不买房。日本进入到了一个低欲望社会，即使央行进行了长达20年的宽松政策也于事无补。

而日本的消费者信心指数虽然自2020年以来从谷底向上反弹，但自去年年底已经出现明显的拐点，而从当前的情形来看，消费者信心仍将继续下降。

日本的人均薪资水平在这20年来并没有出现明显涨幅。自经济泡沫破裂以来，日本民众在背上巨额债务的背景下，没有消费能力。企业无法将成本转嫁给消费者，只能通过提升自身效率，削减开支等措施来消化成本压力，因此不存在涨工资的情形。虽然日本央行进行了长达20年来的量化宽松，但经历了资本泡沫后的日本民众，都倾向于存钱，自然无法推动国内的消费市场，达不到通胀目标。

从月线级别来看，美元兑日元汇率距离130仅有一步之遥，整体趋势仍以强多头趋势为主，但从技术指标上看，RSI多周期级别已经进入到了强超买区间。从历史走势来看，在月线，周线RSI指标进入超买区间时，价格通常会有一定程度的回落空间。投资者需关注上方130的整数阻力关口。如若130被突破，价格或挑战2002年高点135附近。

对于汇率的剧烈波动，日本央行官员也发表了一些看法。周一，日本央行行长黑田东彦表示：“需要考虑日元疲软带来的负面影响。”

不过，黑田东彦也重申，日本央行必须维持大规模刺激计划，以支持脆弱的经济复苏。他仍然认为，日元走软对整体经济是有利的。

日本财务大臣铃木俊一也重申了他之前的警告：“日元汇率的迅速波动是不受欢迎的，汇率必须保持稳定。” 但当被问及日本政府是否准备干预汇市以遏制日元下跌时，他拒绝置评。

从短期来看，市场中的交易员或对日元进行一定程度的获利了结，理由如下：

日本央行官员虽然支持刺激计划，但仍旧希望汇率稳定，而近期的波动已经使央行开始注意。

美元的强势主要来源于市场对5月会议加息50个基点的预期，而随着买预期卖事实的到来，美元的强势走势或将在利率会议后面临一定的调整。

技术指标已经出现超买。

因此，美元兑日元短期或面临回落空间，下方支撑：125。

美元兑日元 USDJPY

图片来源：CMC Markets



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