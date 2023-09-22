通胀稳定增长，日本央行维持政策不变，日元再次走软，或存在左侧布局机会

9月22日早间发布的数据显示，8 月日本全国 CPI 数据同比增长3.2%，较前值的3.3%略有放缓，但高于预期的3%。核心 CPI（除生鲜食品） 与 7 月持平，同比增长 3.1%，高于市场预期的3%，核心 CPI（除生鲜食品和能源） 也与 7 月持平，同比增长4.3%，符合市场预期。

从数据方面来看，8 月的物价增长保持平稳，原因是全国旅行补贴相关折扣的减少导致住宿费上涨，但被家庭耐用品价格下降所抵消。

电力和天然气费用继续下降，反映了2023年上半年燃料进口价格的下降，但被近期原油价格上涨导致的汽油价格上涨所抵消。

在数据发布之后，9月22日午间时段，日本央行召开货币政策会议，一致投票维持政策立场不变，包括收益率曲线控制（YCC）和前瞻性指引，正如市场普遍预期的那样。

日元兑美元闻讯再度出现走弱，再次回到148之上。

日本央行对经济和物价的评估也没有改变，其声明维持了“日本经济温和复苏”的观点。 分项来看，再次表示“消费适度平稳增长”，企业固定投资也“适度增长”。 在通胀方面，它将最近开始放缓的核心CPI通胀评估从“一直在3.0-3.5%范围内”调整为“最近一直在3%左右”。 它对通胀预期的看法没有变化，因为“再次显示出一些上升趋势”。 日本央行也没有修改其对风险因素的看法，重申“有必要适当关注金融和外汇市场的发展及其对日本经济活动和物价的影响”。

市场关注的焦点将是下午日本央行行长植田和男的新闻发布会。 主要关注行长对未来政策利率变化时机的看法。预计其发言仍然维持此前表示的可能需要在年底收集足够多的数据证明通胀和工资是持续增长的，才可能讨论退出负利率政策的可能性。而其他关注点则是他对日元在上一次利率会议后持续走弱的看法，以及YCC 政策的可能性调整，包括未来日本10年期国债购买金额的变化，以及价格和工资的观点更新。

关于当前的汇率走势方面，我们维持美元兑日元在148之上处于年内高位区域。主要观点为11月的加息概率并没有在美联储主席鲍威尔在会议中的鹰派发言而出现大幅上升，CME的FED Watch显示11月维持利率在5.25% - 5.5%不变的概率仍为73.8%，而9月20日的概率为69.7%，后续任何的数据走软都将支持结束加息预期的升温。而日本方面，我们预计未来货币政策紧缩的路径将逐渐清晰。因此，美元兑日元在当前水平处于高位，有左侧高空的机会。

美元兑日元 USD/JPY —— 日线图

来源：CMC Markets（9月22日）



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