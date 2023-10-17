避险引爆黄金飙升，入场的好时机？

由于巴以冲突引发了国际金价上周飙升5.47%，创2023年3月17日以来的最大单周涨幅。重新回到1900美元之上。



10年期美债收益率4.884%曾一度回落至4.55%的低点附近，但在本周的前两个交易日再度呈现反弹之势，目前已升至4.74%。金价从1930美元的高位小幅回落至1915美元附近。



10年期通胀保值债券（TIPS），即美国实际利率小幅回落至2.32%附近。费城联储主席哈克周一表示美联储不应该考虑额外的加息措施。11月暂停加息已基本成为市场共识，12月是否或需等待更多的数据，但CME的FED Watch预测12月加息25个基点的概率仅为30%。

美联储停止加息将引发10年期美债收益率触顶，TIPS预计触顶回落，这将利好金价。除了关注货币政策之外，还需关注巴以冲突的进展状况。拜登计划于周三访问以色列，以防止战争出现进一步升级。以色列在10月13日集结大量军队准备对加沙展开地面进攻，伊朗方面表示若以色列地面进攻加沙将予以回应，目前还未出现进一步动作。恐慌情绪在本周初出现一定缓和，但目前局势仍面临高度不确定性，市场将重点关注拜登此次访问的结果。



美国10年期国债收益率（红） vs 现货黄金（蓝）

来源：Tradingview, CMC Markets（10月17日）

地缘政治冲突所带来的恐慌情绪对于金价的走势一般产生短期影响，而中长期走势仍取决于美联储的货币政策。例如在今年3月黄金价格一度飙升，主要受美国地区银行业爆发所带来的恐慌情绪，但黄金价格从5月开始掉头向下，因美联储在当时提出更多的加息次数。与那时不同的是，美联储近期的转鸽反映美国经济的下行风险逐步加大，美联储年内的加息预期被逐渐淡化，政策路径较为清晰。即使出现最坏的情况，即中东局势持续不明朗，能源价格高企，美国通胀表现顽固，迫使美联储转鸽的空间有限，但这将被避险情绪支撑所抵消。黄金在年底的表现值得期待，或明显好于前两个季度。

并且，黄金通常在跨年期间（12 – 2月）表现强势，贯穿于牛熊期间，如下图所示（图中蓝框区域），反映出节假日期间的实体黄金需求旺盛。





现货黄金 (XAU/USD – Cash) —— 月线图

来源：Tradingview, CMC Markets（10月17日）

现货黄金下方支撑可参考5日均线附近即1900 – 1903，整体策略参考逢低看多，上方目标1945 – 1950。若形成突破或再次挑战1980关口。



现货黄金 (XAU/USD – Cash) —— 日线图

来源： CMC Markets（10月17日）



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