美股高位徘徊，关注今夜非农业就业数据

昨日美国三大股指均收涨，美国道琼斯指数上涨0.78%，至35064.25点；标普500指数再次刷新记录高位，单日涨幅达0.6%，至4429.1点；纳斯达克指数上行0.78%，至14895.15.其中，旅游板块包括航空与轮渡股票大幅反弹，能源与银行板块也有强劲的表现。

在今夜美国7月份非农就业数据公布前，风险投资风险偏好仍然强劲。但投资者需要警觉美国股市在历史高位已经徘徊多日，任何的消极面消息都有可能引发回撤行情。

7月份非农数据或录得强劲，或增强美联储升息的预期

美国7月份非农业就业数据将为投资者极为敏感的关键数字，因美联储已经逐步发出将开始削减QE的信号，7月份非农就业将是美联储主席鲍威尔8月26-28日杰克森霍尔会议前的最后一次就业数据，将是投资者判断美联储货币政策导向的关键经济指标。

根据美国劳动部分统计，截至7月31日美国初申请救济金人数为38.5万人，符合市场预期，较前值减少14000人。但分析师们对本次就业数据的预期有较大的差异，高盛分析师预计美国7月份非农就业岗位将增加115万个，认为年轻人群的就业需求将因疫苗接种率提高与经济重启而大大增长。根据道琼斯分析师预估，7月份非农数据增长人数将为84.5万，认为美国就业市场将逐步从疫情封锁后复苏。

若本次数据录得超过100万新增就业岗位，则可能引发投资者对美联储开始削减QE的预期增强，有可能相反引发市场卖盘。但若就业数据低于80万，则或因同样的因素而支持大盘继续上扬。

美国政府的1万亿基建法案将大幅扩大政府赤字

昨日支持美股大盘上扬的另一个重要因素为美国参议院有望通过1万亿基础设施建设法案，如果参议院投票通过，意味着美国历史最大的基础设施建设方案将预注实施。但美国国会预算办公室表示，1万亿的财政支出将在未来的10年中扩大政府赤字高达2560亿美元。若美国共和党以此为由持有反对意见，有可能再次拖延此计划的实施，潜在对处于高位的美股大盘形成打压。

美国迷因股（MEME）Robinhood股价大涨大跌

昨日的另一则亮眼新闻为美国股票与基金交易商Robinhood在上周IPO经历几个剧烈波动的交易日后，本周二、周三两日连续大涨126%，因主要股东对9800万只股票进行抛售，但在周四急跌27.59%，至50.27美元。Robinhood为美国WSB论坛上最为典型的MEME股票，也是在周二与周三在此论坛上被提及最多的股票之一，被提及的数量高达700次。Robinhood与GameStop、AMC等公司同样在WSB论坛上被炒作的股票，此前GameStop与AMC都经历“逼空”操作而引发股价暴涨。根据Fidelity的数据显示，Robinhood是紧次于AMD与AMC在WSB论坛上被跟盘的股票。但据彭博社数据看，该股票在8月20日到期的看跌期权超过看涨期权数量，意味着投资者并不看好该股票的近期走势。



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