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一季度总结：美股的反弹之路还能走多远

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

23 Mar 2022, 22:00

联储在3月17日宣布加息25个基点后，随着短期利空的出尽，美股大盘指数迎来了连续的反弹，纳斯达克指数自3月15日低点12943.59持续上攻，最高曾到14691.9点，截至当前，纳指昨日小幅度回落，当前价格运行于14500附近。

这是否意味着纳指已经开始走向反转道路了？

首先，我们来回顾一下美联储整体的货币政策路径的发展变化。

从2021年4月美国CPI同比3%开始，一直至同年11月。美联储始终强调通胀是“暂时”的。在2021年11月宣布缩债，当时宣布缩债计划将于2022年年中结束，同时强调缩债并不意味着加息。

在2021年12月放弃通胀“暂时论”，加快缩债至3月结束                 

在 2022年1月议息会议上释放加快升息和缩债的信号，引发市场的紧缩性恐慌，美股开始持续下挫。

俄乌战争2月爆发，美联储认为货币政策应“适度”和“灵活”，面对地缘政治问题上政策变得谨慎，使3月加息25基点。

由于美联储在2021年对通胀的误判，疫情的反复，地缘政治冲突频出，美国经济陷入滞涨，

失去最好加息时机，导致在今年美联储陷入被迫式的加息节奏，需依据通胀数据的指引。在现阶段并没有具体的计划安排。

 

在美联储进行首次加息后，市场预计在全年的剩下6次会议上将连续加息。而美联储多位官员也表现出如有必要需加息50个基点，鲍威尔也在周二的发言中提出了这一可能性，并表示近期通胀问题不会取得进展

据CME“美联储观察”：美联储到5月份加息25个基点的概率为36.1%，加息50个基点的概率为63.9%，加息75个基点的概率为0%；到6月份加息25个基点的概率为0%，加息50个基点的概率为2.6%，加息75个基点的概率为38.1%，加息100个基点的概率为59.3%。

当前利率调整幅度取决于通胀数据的实际变化，美国的2月CPI同比录得7.9%。

美国3月CPI数据公布日期是4月12日，这对5月加息幅度具有重要参考。

而美联储5月利率会议在5月5日，这意味着这是3月的通胀数据是美联储5月会议上唯一可参考的通胀指标。

 

美股在过去6次加息周期中的表现

美联储过去6次明显加息周期

  • 1983年3月至1984年8月第一次加息周期，联邦基准利率从8.5%调整至11.5%；
  • 1988年3月至1989年5月第二次加息周期，联邦基准利率从6.5%调整至9.81%；
  • 1994年2月至1995年2月第三次加息周期，联邦基准利率从3%调整至6%；
  • 1999年6月至2000年5月第四次加息周期，联邦基准利率从4.75%调整至6.5%；
  • 2004年6月至2006年6月第五次加息周期，联邦基准利率从1%调整至5.25%；
  • 2015年12月至2018年12月第六次加息周期，联邦基准利率从0.25%调整至2.5%。

从6次加息周期的美股表现来看，除1983年那次，均录得正收益。

 

标普500指数 —— 1983 - 1984

图片来源 ：Tradingview

标普500指数 —— 1988 - 1989

图片来源：Tradingview

标普500指数 —— 1994 – 1995

图片来源：CMC Markets

标普500指数： 1999 – 2000

图片来源：CMC Markets

标普500指数 —— 2004 – 2006

图片来源：CMC Markets

标普500指数 —— 2015 – 2018

图片来源：CMC Markets

 

 

 

 

 

 

 

今年会怎样？

 

美国今年所遇到的主要问题是疫情、地缘政治冲突、欧佩克+，美页岩油商限量增产引发的供应瓶颈，导致能源价格飙升引发通胀飙升，情形与1980年代相似，这也是因为中东战争引发的能源价格的飙升，使美国陷入恶性大通胀。

从上图可看出，美国现在的通胀水平远超过去5次加息周期初期的水平，与1980年代相似。而这一趋势目前还未看到拐点。

自1988年后美联储的5次加息中，通胀整体处于5%下方，整体可控。

而当前利率水平处于历史低位，与2004年相似，这意味着美联储可操作空间更大。

因此，本轮周期的加息幅度或超300个基点，加息初期节奏较快。

而在全年加速紧缩的背景下，美股或将迎来较强的压力，而近期美股的反弹或将在4月初结束。上半年美股的多头或难以出现令人满意的表现


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