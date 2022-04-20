国际货币基金组织下调全球经济增长预期，美股财告季初现反弹，金、油双跳水

周二，科技板块提振美国股市全线反弹，因华尔街对第一季度财告存有乐观情绪。但芝加哥联储居民查尔斯·埃文斯（Charles Evans）表示利率可能升逾中性水平，美国长期债券收益率进一步飙升。同时，在国际货币基金组织因乌克兰战争和中国的封锁而下调全球经济增长前景，将2022年全球经济增长幅度由此前的4.4%下调至3.6%。石油价格因需求放缓的担忧而大幅下滑，结束了四日连涨的行情。同时，由于风险偏好情绪盛行，黄金高位回落。

美股成长股板块受乐观情绪支撑反弹，但网飞集团（Netflix）再度暴跌

美国股市在昨日自月内低位出现反弹，伴随美国大企业的第一季度财告陆续出炉，投资冒险情绪再度升温，因根据分析师预测，一季度的标普500指数财告收益率将好于此前预期。同时，虽然美债收益率不断飙升，投资者已经消化大部分美联储升息50个基点的预期，美国近期的各项经济数据仍然显示强劲，投资者不认为金融危机将在近期发生。美国道琼斯指数涨幅近500点，标普500指数攀升1.61%，科技股权重最大的纳斯达克指数上扬2.15%。科技大公司股价全线上扬，其中，脸书母公司Meta Platforms与亚马孙股价上涨逾3%，特斯拉股价上行2%。周三美股盘后的特斯拉第一季度财告将为投资者关注的焦点。

但与此同时，美国网飞集团股价在周二美股盘后再次大幅跳水，跌幅逾20%，因其在第一季度的付费订阅人数流失20万，迄今位置网非首次出现订阅人数出现下降。由于对俄罗斯的经济制裁，网飞集团停止在俄所有业务，造受大规模的用户流失。

下周将迎来苹果、微软与Meta的第一季度财告，只要财告结果均符合预期，美股的反弹动能有望继续持续。

原油有望保持坚挺走势，黄金继续承压

虽然原油价格昨日出现大幅回落，但近期仍然不存在长期的筑顶基础，俄乌冲突与对俄的经济制裁改变了供给面的基本要素，油价仍然有望继续在100元每桶的价格附近寻找到支持。当同时，黄金价格或受美元走强与美债收益率飙升的影响继续回落。以下为本周的原油与黄金的价格技术走势分析。

美国西德克萨斯原油（现金）- 日线图

美国中质原油期货价格在日线图10日与20日均线附近形成较强的支持，日内的潜在支持价格主要看102.37附近，上行的潜在重要阻力关口在108美元附近，但短期暂时无明显方向。中期走势仍然上行的机会比较大，中期支持价格在3月15日与4月11日的两处低点93.66附近.

随机震荡指标包括Stochastic与RSI仍然在上行趋势中,MACD显示下行动能明显减弱，进一步支持原油的中期的潜在看涨行情。

黄金（现金）–日线图

黄金蜡烛图形成典型的头部形态，即止升锤+阴柱，日内有望继续承压下滑，潜在支持位置首看20日均线1948，然后师50日均线1931附近。中期的重要潜在支持价格在1914美元左右，然后是1890.

随机震荡指标均下下行走势中，尤其为stochastic自超买区域形成死叉下行，同时MACD出现形成死叉的迹象。



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