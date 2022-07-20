美国各大银行业绩即将揭晓，能否引领第2季度财报季走向？

美国第2季度财报季于上周拉开帷幕，各大银行也将公布其业绩情况。摩根大通和摩根士丹利都将在7月14日（星期四）美国股市开盘前公布各自的收益数据。由于投资银行业务营收大跳水，该等美国大型银行的股价较其1月高点，平均下跌了30%左右。然而，上半年利率上升可能为借贷业务的利润率带来一些利好，因此，借贷业务仍可能维持整体营收增长。

预计摩根大通的利息收入将随利率上升而增加

尽管经济形势不容乐观，大型贷款机构仍表示，随着利率上涨，加之借款人强劲的信贷需求，贷款收入也可能增加。预计摩根大通和花旗集团等借贷收入比例较大的银行将收益于利率上涨。根据纳斯达克的预测，摩根大通第2季度的每股盈利将达2.90美元左右，同比下降30%，表现优于第1季度的下跌幅度42%。预计其营收将达320亿美元左右，上涨7%，而上季度的营收则下跌了5%。总体而言，摩根大通是美国资产规模最大的银行，预计其第2季度的业绩表现将优于第1季度。

摩根士丹利的投资银行业务营收可能下滑

相比之下，主营业务为投资银行业务的银行可能继续面临公司交易量下滑的境况。由于公司IPO和收购业务低迷，摩根士丹利的投资银行业务也受到了不利影响，因此预计其收益和营收将进一步下滑。然而，在市场环境动荡，交易活动强劲的背景下，摩根士丹利的理财业务和投资管理业务可能在一定程度上抵销投资银行业务活动疲软造成的不利影响。Zacks Investment数据表明，摩根士丹利第2季度的每股盈利将达1.62美元，同比下降14.3%，而第1季度的同比下跌幅度为8.4%。预计其营收将达138.7亿美元，同比下跌6%，与第1季度公布的下跌幅度相同。

摩根大通的主要下行阶段已显疲软信号

来源：CMC Markets截至2022年7月11日的数据

对于股票等流动性可交易金融工具，其价格走势并非单一的上升或下跌，而是周期性的波动，由于市场参与者会调整情绪以适应不断变化的宏观环境和公司基本面，所以，即便是已持续数月的价格走势也可能被仅持续几周的短期反向走势所打破。

通过综合的技术分析，我们可尝试判断一个重要的走势阶段会否结束或迎来拐点，走向下一个逆势阶段。摩根士丹利（JPM）的价格走势，即2021年10月25日的172.95历史高点到2022年7月5日的109.30低点（跌幅达36.8%），是一个主要的下跌阶段，其股价已移动到200天移动平均线以下，具体则看2020年3月19日低点的主要上行通道支撑位。



最近，摩根士丹利的股价已下跌至由多重因素决定的110.48/105.85重要支撑位；2020年11月6日/11月9日的图形缺口支撑位以及斐波那契的一系列扩展级别。同时，自2022年6月16日以来，摩根士丹利的股价走势开始在看涨逆转“下行楔形”配置中振荡，并且在超卖区的每日相对强弱指标（RSI）振荡中出现了看涨背离信号，因此其下行势头已开始减弱。

如果105.85点的关键中期支撑位突破123.90，则可能出现逆势反弹，再次试探133.80/143.90阻力位（200天移动平均线以及前主要上行通道支撑位自2020年3月19日低点的回拉区域）。然而，如果跌破105.85，则逆势反弹失败，延续其冲动性下行序列，主要下行阶段将走向下一个支撑位90.80。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.