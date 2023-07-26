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如何使用MetaTrader 4

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CMC Markets

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26 Jul 2023, 16:45

如何使用MetaTrader 4

MetaTrader 4（MT4）交易平台因其高级制图功能、技术分析工具和自动化功能而深受外汇交易员欢迎。在本文中，我们将从安装到交易逐步介绍如何使用MT4。

MT4的安装和设置 

在使用MT4之前，您需要下载并安装该平台。您可以点击此处下载该平台（我们提供Windows版本或Mac版本供您选择下载）。安装过程非常简单方便，请按照安装向导的提示进行。 

MT4安装完成后，您需要设置您的交易账户。这一步需要输入您的账户信息，包括您的账户号码、密码和服务器名称或IP地址。 

MT4平台使用导航 

账户设置完成后，您就会进入MT4平台。刚开始的时候，您可能不知从何下手。但只要稍加练习，您很快就能熟悉其各种功能。

MT4平台页面

MT4平台的主窗口分为以下几个部分：

  • 市场观察：显示可供交易的各种金融产品，以及其买入和卖出价格。
  • 图表窗口：显示所选金融产品的图表，以及您所添加的任何技术指标。
  • 导航器：显示您的交易账户、指标和自动交易系统（EA）。
  • 终端：显示您的账户历史、未平仓头寸和买卖盘记录。

MT4交易下单

如需在MT4中进行交易，首先您需要在市场观察窗口中选择您希望交易的产品。在选定某金融产品后，您可以双击该产品或点击右键并选择“新订单”。

在新出现的“新订单”窗口中，您可以选择交易规模、止损、止盈和任何其他交易参数。交易参数设置完成后，您就可以立即进行交易或设置待执行订单以便在满足某些条件时执行交易。

MT4的技术分析

MT4提供各种技术分析工具和指标，以帮助您分析市场趋势并做出明智的交易决策。如需在图表上添加指标，您可以点击工具栏上的“指标”按钮，或者在图表上点击右键并选择“指标”。

然后您就可以选择您希望添加的指标、设置其参数并调整其外观。您还可以将指标设置保存为模板以便未来使用。

关于指标的更多信息，请参见此处

MT4的自动交易(EA) 

MT4还提供智能交易系统（EA）以便进行自动交易。如需使用EA，您首先需要在平台上完成EA下载和安装。EA安装完成后，您可以将其拖放到图表上或从导航器窗口中进行选择。

您可以为EA设置参数，如交易规模、止损和止盈水平。然后，该EA将根据您所设置的参数自动执行交易。

总结 

作为一个先进的交易平台，MT4可提供多种功能来帮助您分析市场和执行交易。通过了解如何使用MT4，包括从安装到下单以及使用技术分析工具和自动化功能等各个步骤，可以帮助您做出明智的交易决策，从而提升您的交易业绩。


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