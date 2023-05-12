如果经济衰退来临，该如何选择资产配置？

美联储主席鲍威尔在5月初的议息会议中表示经济有可能陷入衰退，但应该是温和的。同时向市场传达仍有经济软着陆的可能性。虽然从近期的数据来看美国的经济仍然强劲，失业率维持在历史低位水平，核心通胀连续4个月在5.5%附近徘徊，制造业PMI自去年12月以来连续4个月持续回暖，回到50以上的荣枯线之上。但随着长短期国债收益率倒挂开始呈现收敛意味着市场对经济前景仍然报以偏悲观的想法，那么如果经济出现衰退，该如何选择资产配置呢？

从下图可以看出，在衰退期间，道指，国债收益率均呈现下跌的趋势。国债收益率的下跌反映的是国债价格上涨，即在衰退区间发挥避险属性。

道琼斯工业指数（黑色） vs 美国2年期（浅蓝）与10年期（绿色）国债收益率来源：Tradingview, CMC Markets（5月12日）

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然后就是大家所关注的黄金，黄金在本月初曾一度触及历史新高，主要因素为美联储地区银行风险重燃，避险情绪推升金价。但目前价格距高位已经回落约70美元。通过过去40年期间黄金在衰退期间的表现来看，黄金均呈现先抑后扬的态势（1990年代初期衰退，黄金整体走弱），即在衰退初期遭到抛售，随后触底走强。结合当前金价处于历史高位附近，不排除价格在衰退刚来临时出现一定程度的调整。

现货黄金 XAU/USD —— 月线图来源：Tradingview, CMC Markets（5月12日）

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原油在衰退区间均出现下跌行情，虽然原油自去年6月触顶后连续跌了11个月，但目前仍难言触底，可能需要出现加速放量下跌（发生衰退时）时才有可能见底。

WTI原油 —— 月线图来源：Tradingview, CMC Markets（5月12日）

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美元指数通常在衰退初期冲高见顶，随后在衰退期间和降息的环境下呈现下跌。如下图所示

美元指数 USDX —— 月线图来源：Tradingview, CMC Markets

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综上所述，结合现在的时间段来看，经济发展周期处于降温的阶段，暂时未进入衰退。而关注现在各类资产的价格表现来看，美元指数自4月以来在100 - 101附近企稳，在过去的几个月持续呈现下跌态势；欧美股市自去年10月以来持续走强，目前来看道指以及欧洲股指开始出现乏力，纳指仍然强劲，但可能是强弩之末；黄金创历史新高，在现阶段处于高位；美债价格开始触底持续走强；原油目前仍在下跌中，暂未出现明显见底信号

观点：美债价格或持续走强；美元100 – 101或有反弹需求，持续至衰退发生，随后下跌；黄金现阶段为高位，等待调整后的低吸机遇；股市或逐步见顶；原油下跌暂未见底，等放量杀跌。



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