美联储紧缩货币周期中的美元与美股走势

美国股市在上周美联储进行三年以来的首次升息后开始筑底反弹，美国标普500指数自上周个低点以来反弹高达9%，收复了自今年1月份以来下跌以来的一半失地。因投资者消化了此前对美联储激进收紧货币政策的不确定性，同时俄乌冲突引发的大宗商品暴涨后开始回落给市场对通胀率的担忧有所缓解。

另一方面，美元自美联储升息以来总体回落，主要体现在美元对商品货币继续走软，但对日元大幅上行。由于金融市场投资风险意愿在美联储会议后重新升温，对美元、日元的避险需求减弱。

美股反弹的行情有望在近期延续

周二成长性股票带领大盘全线上扬，由于市场对于美联储升息以及战争引发的不确定性已经在2月以来的下跌中逐步消化，在美联储升息后引发了“买事实”的筑底反弹走势。从历史走势上看，美股市场在美联储升息的周期中均为上涨行情，或者说美股的大盘走势与利息走势呈正相关。但由于此次的货币紧缩将更为激进，并且伴随缩减联邦政府的资产负债表，这将对成长型股票是否能在升息的周期中仍然保持强劲的业绩增长进行严峻的考验。

纳斯达克与美联储基准利率对比走势图（2011-2022）

来源：investing.com

4月份美国大企业的二季度财告将或引发股市的再次震荡，投资资金将或对盈利能力弱的公司进行新一轮的洗牌。由于俄乌战争引发的大宗商品价格上扬给欧美国家已经居高不下的通胀率继续雪上加霜，原材料成本的上涨与供应链问题将给通胀带来进一步压力。若大企业受到成本上涨的影响无法实现同样的业绩增长，有可能会再次迎来被杀估值的抛售风险；反之亦然。

中国股市在刺激政策的希望中绝地反弹

无独有偶，自上周国务院金融稳定发展委员会中表示将稳定金融市场后，中国股市出现绝地反弹，香港恒生指数在双重鼓励下自3月15日低点大幅反弹22%，中国上证指数在同一周期内反弹幅度达7.5%。中国股市的反弹为在美联储升息的周期中，稳定资本市场以免加速资本外流提供了支撑。中国证监会表示，“继续加强与美方监管机构的沟通，…支持企业到境外上市”，美股市场的中概股均出现继续反弹。昨日，阿里巴巴股价宣布了将扩大250亿美元的股票回购计划，公司股价美股市场大涨11%。中国股市有望在政策鼓励与企业的文件运营中继续企稳，投资者将对一季度表现强劲的成长型科技股票继续关注。

美元仍存在继续坚挺的基础

美元虽然在近期有所回落，但有可能在美联储激进式收紧货币政策的周期中继续保持坚挺，尤其在中国央行持有放宽货币政策的反差下，美元对人民币升至的压力仍然较大。三月份以来美元对人民币升至幅度达1%，至6.37，在短期内又继续走升至6. 4以上的可能。美元整体与美债短期收益率呈正相关的走势，近期美国2年期政府公债收益率在美联储在加速升息以抑制通胀率的呼吁下快速上行，目前已经突破2%的关口，至2019年5月份以来最高。同时，因美债收益率急涨，引发券商加速对美债的抛售，由于日本为最大的美债持有国，引发美元兑日元的加速上行。

美元/离岸人民币-日线图



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