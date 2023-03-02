恒指本周能否牛抬头？

因昨日国家统计局公布了超预期的制造业和非制造业PMI，反映了中国经济在2月继续维持稳步的复苏态势。促使中国股市昨日大幅上涨，其中香港股市表现亮眼，恒生指数大涨4.21%，恒生科技指数大涨6.64%。然而好景不长，经历了昨日的保障，港股今日开盘低开，截至当前时段，恒指跌0.59%，恒生科技指数跌1.19%。

从图形结构看，恒生指数目前仍处于连续下跌趋势中的超跌反弹，暂时不能判断行情已经反转，首先需关注指数能否突破60日均线的压制位并突破昨日前高，而能确认行情构成反转条件可能需等待价格重新回到之前的多空分水岭21000上方。

香港恒生指数 HSI —— 日线图来源：CMC Markets

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而从分时成交量来看，恒生指数早盘大幅低开逾1.5%，当前日内呈现连续的反弹态势，而从成交量来看处于连续的缩量中。这意味着当前买盘的力量并没有那么强劲。

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而从日成交量来看，恒指自2月以来形成连续的缩量阴跌行情。虽然恒生指数昨日经历大涨，但成交量并没有形成放大之势，远低于去年12月-1月以来的平均水平。因此，若价格在底部不能形成连续的多头放量，暂且不能判断行情已经出现反转。当前更倾向于短线套利。



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以港股科技巨头权重阿里和腾讯今日的表现来看，阿里今日大幅低开，价格重新回到5日均线下方，分时成交非常低迷。而从股价的趋势上看仍处于下跌结构中。因此，投资者需关注在后续的几个交易日价格能否企稳并呈现逐步放量。若满足这一条件，并且股价突破100，则有可能重新进入到上行趋势中。

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腾讯控股早盘小幅低开，在上半日目前呈现缩量反弹的态势，当前价格承压于20日均线。从分时上看呈现连续缩量，截至当前价格并没有突破分时均线，买盘力量较弱。投资者需耐心等待价格能否重新突破400。若能满足该条件价格才有可能进一步上行。



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