X

选择您要开设的帐户

恒指、纳指、日经趋势分析

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

16 Jun 2023, 17:00

恒生指数自5月31日以来从底部反弹逾10%，本轮反弹主要由地产、科网、新能源汽车板块交替拉升指数。目前指数已经自上而下突破下行结构的阻力区域，上穿多周期均线，MACD形成金叉，预计指数回踩5日均线后将延续上行态势，目标21000。

央行在下调MLF利率后，市场预期央行将继续下调LPR利率支持地产，并且商务部也表明将推动进一步的政策措施刺激汽车、家居、品牌消费和餐饮业发展。预计在加码政策的预期下，指数将迎来再次冲高。

香港恒生指数 HSI Cash —— 日线图
来源：CMC Markets（6月16日）

纳指100昨日再次收阳，日线6连阳，周线8连阳。纳斯达克综指过去三天持续出现放量指数来到去年3月以来的高点，为加息周期前的水平。目前上升趋势完好但价格已经处于上升通道的阻力区域。若在未来几个交易日价格不能形成有效突破或有短期的修复需求，投资者当下应理性看待当前过热的走势。

 

纳斯达克100 NDAQ Cash —— 周线图
来源：CMC Markets（6月16日）


日本央行今日继续维持宽松的货币政策立场，保持利率在-0.1%不变，维持10年期日债收益率目标0%，对当下YCC政策没有任何修改。其措辞仍然强调在必要的情况下将继续宽松，实现通胀持续在2%的目标。

其宽松的立场促使日经指数继续呈现日内走高态势。目前指数在高位呈现盘整，暂未形成明显的短期方向，因此，多头投资者需观察箱体支撑33100，若跌破或迎来短期修复。

日经225 —— 日线图
来源：CMC Markets （6月16日）


投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.

来自CMC的最新消息

Market update

亚太市场收评 2023.6.15

今日澳洲指数小幅收涨，S&P/ASX 200指数涨0.19%，报7175.3点； ASX All Ordinaries指数涨0.21%，报7370点；ASX Small Ordinaries指数跌0.22%，报2798.7点。香港股市全线上涨，成交额超千亿港元。恒生指数涨2.17%，报19828.92点；国企指数涨2.98%，报6772.61点；恒生科技指数涨3.59%，报4198.32点。南向资金今日净卖出72.65亿元，近5日累计净买入7.13亿。

15 Jun 2023
Market outlook

美联储如期暂停加息但提高未来加息预期，纳指、美元后续如何看待？
CMC insights

您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！
Market update

亚太市场收评 2023.6.14

相关文章

Market update

亚太市场收评 2023.6.15

今日澳洲指数小幅收涨，S&P/ASX 200指数涨0.19%，报7175.3点； ASX All Ordinaries指数涨0.21%，报7370点；ASX Small Ordinaries指数跌0.22%，报2798.7点。香港股市全线上涨，成交额超千亿港元。恒生指数涨2.17%，报19828.92点；国企指数涨2.98%，报6772.61点；恒生科技指数涨3.59%，报4198.32点。南向资金今日净卖出72.65亿元，近5日累计净买入7.13亿。

15 Jun 2023
Market update

亚太市场收评 2023.6.14

今日澳洲指数小幅收涨，S&P/ASX 200指数涨0.32%，报7161.7点； ASX All Ordinaries指数涨0.34%，报7354.1点；ASX Small Ordinaries指数跌0.01%，报2805点。香港股市收阴结束五连阳。恒生指数跌0.58%，报19408.42点；国企指数涨0.63%，报6576.79点；恒生科技指数涨0.36%，报4052.69点。南向资金今日净买入15.49亿元，近5日累计净买入120.25亿。

14 Jun 2023
Market update

美国5月通胀降至4%，美联储暂停加息或已成定局

周二，美国5月总体CPI 同比降至 4% ，环比降至1%，核心CPI同比降至5.3%。在数据公布后，CME的FED Watch显示美联储今晚加息的可能性仅为 3.5%，低于周一的 20% 左右。而市场仍预计7 月加息的可能性约为 64%。

14 Jun 2023
Market update

亚太市场收评 2023.6.13

今日澳洲指数小幅收涨，S&P/ASX 200指数涨0.23%，报7138.9点； ASX All Ordinaries指数涨0.21%，报7327.5点；ASX Small Ordinaries指数涨0.16%，报2803.2点。香港股市周二收红。恒生指数涨0.6%，报19521.42点；国企指数涨0.5%，报6618.29点；恒生科技指数涨2.37%，报4038.2点。南向资金今日净买入31.2亿元，近5日累计净买入107.15亿。

13 Jun 2023