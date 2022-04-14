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今日市场展望：黄金2000指日可待，美股反弹的逻辑是什么？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

14 Apr 2022, 05:10

们在周一的一周展望中，对本周黄金的趋势做出了看涨的预期，并且两个目标价格1950，1965相继被突破，因此，黄金或将挑战我们的下一目标2000整数关口。

 

而美股自周二通胀数据公布之后，3月CPI同比录得8.5%，刷新40年来新高，并且美联储官员继续向市场投放鹰派信号，根据CME“美联储观察”，美联储5月加息50个基点的概率为85.4%。但美股在周二止跌企稳后，周三迎来强势的反弹，在愈发紧缩的背景下，美股不跌反升，这似乎不符合一般逻辑。而我们在周一的一周展望中，有提出纳指下方的支撑13850附近。有兴趣的朋友可回头参考：一周展望：美国3月通胀预期破”8”！三大央行利率会议来袭，美股银行股拉开2022年Q1财报季而在周一的讲座中我们也有强调过标普500指数4400的支撑。

 

首先来看黄金，黄金在本周看涨的逻辑基本比较简单，第一是地缘政治目前仍然面临不确定性，第二是通胀引来的避险性需求，因此即使美元指数本周强势，鹰派预期猛烈也没有抑制住黄金的走势。而从趋势图形来看，在经历了20多天的盘整后，黄金明显多头占优，价格有向上突破之势头，随着价格的向上突破，在1950附近，1965附近均经历了多次的回落测试，上升趋势良好，因此投资者可继续跟踪。

黄金兑美元 Gold —— 1小时图

图片来源：CMC Markets

 

如果说黄金涨的逻辑好理解，那么为什么美股也出现了反弹？首先对于股市而言，影响价格走势最重要的因素是“不确定性“，我们回顾一下美联储释放加息50个基点信号的路径。自3月底以来，美股在3月中旬加息25个基点后，由于利率上调的幅度已经被充分消化，迎来了短期利空出尽的情绪上的稳定，因此经历了长达半个月的反弹。但自3月底以来，市场对于美联储加息50个基点的预期有所升温，3月底的时候，当时市场预期美联储在5月加息50个基点的概率达到了近40%，因此市场上出现了情绪上的不稳定。而自4月以来，美股连续下挫，对利率最敏感的纳指回吐了约60%的涨幅。而自4月初以来，美联储的高官密集发言，发言统一呈现鹰派，叠加美联储3月货币政策会议纪要的助推，因此价格大幅回落，5月加息50个基点的概率也从40%升至80%以上。这一波下跌，也是市场对紧缩的提前消化预期反应。

纳斯达克指数 NDAQ —— 日线图

图片来源：CMC Markets

 

标普500指数 SPX500 —— 日线图

图片来源：CMC Markets

 

从目前来看，美联储加息50个基点已经成为大概率事件，而当市场取得了“共识“后，对于紧缩的担忧相较于之前会有所减轻。共识带来的是确定性。

 

根据3月美联储货币政策会议纪要中显示，美联储最快将于5月进行缩表，根据美联储理事布雷纳德昨日的发言，央行将迅速采取升息行动，把利率升至不会刺激或导致今年经济降温的“中性水平“，缩表决定最快5月敲定，6月开始进行。这一切符合之前的预期。对于”中性利率“这一概念，并没有一个准确的把握。因此这是美联储在给自己今年的加速加息所预留出的灵活性空间，由于国际政治、经济充满不确定性，加息政策随时面临修改，因此，加速紧缩可能没有那么激进。根据美联储此前预计，3月通胀将达到峰值，而高盛、摩根大通在近期也发出了这一声音。华尔街日报指数，近期汽油价格有所放缓，二手车和卡车价格指数在3月下跌3.8%，是1969年以来最大降幅，连续两个月录得下跌。至于通胀是否已经触及峰值，或许在下个月就见分晓。


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