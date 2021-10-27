今日市场展望：黄金、白银支撑显著或将上行，美日高位恐大幅下挫。

黄 金下方支撑显著，或将震荡上行

基本面分析

 美债收益率下跌，引发投资者对于经济增长的担忧，利好黄金

 美股加速冲顶，引发黄金对冲需求

 高通胀压力提振黄金市场

 季节性的黄金强势需求在年底出现，印度、中国

 但需要留意潜在的利空因素，例如美国就业数据，美联储缩债，美联储的加息预期

结论：11月黄金更倾向于震荡上行，上涨动能强于下跌动能

技术面分析

 日线级别黄金处于震荡上行趋势中，留意上方关键阻力，第一目标位：1807.76-1812。如若突破该目标位，黄金将运行至1830

 1780附近支撑显著，如若黄金价格不能成功突破第一目标位，则有概率回到此支撑位置。

现货黄金 XAUSUD——日线图

图片来源：CMC Markets

现货白银关注24支撑

基本面分析

 整体趋势强于黄金，除金融属性外具有较高的工业价值

 风口中的新能源、半导体行业对于白银需求加大

技术面分析

 日线级别白银向上突破下行趋势线阻力，因此重拾涨势概率较大。

 24整数关口具有一定的支撑，60日均线附近有一定支撑，位于斐波那契38.2%回撤位置。

 4小时MACD指标有金叉黏合迹象，投资者可密切关注，若能形成金叉，则价格或进一步上行。

现货黄金 XAGUSD——日线图

图片来源：CMC Markets

现货黄金 XAGUSD——4小时图

图片来源：CMC Markets

美日到达空头筹码密集区域

技术面分析

 美元兑日元在经历一个多月的上涨后，到达了自2017年高点114.703。从周线级别可以看出，此点位附近具有非常多的空方筹码，并且美元指数在94附近受到明显的阻力。因此，美日或将出现一定的回落空间

 从指标上看，美日在周线级别RSI指标出现超买。

 日线级别MACD出现明显的高位死叉，因此价格向下概率较大

美元兑日元 USDJPY——周线图

图片来源：CMC Markets

美元兑日元 USDJPY——日线图

图片来源：CMC Markets



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