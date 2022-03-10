高处不胜寒，黄金又现单日暴跌80美金，原油单日暴跌超10%，欧美股市纷纷大涨，曙光初现？

周三现货黄金又现高位跳水行情，回吐3月8日所有涨幅，从日高2059.25美元回落至日低1976.33美元/盎司，跌幅超80美金。周四早间开盘，黄金继续延续疲弱走势，开盘在冲至2000附近时迅速回落近30美金，当前价格在1970附近运行。现货白银跌穿26美元关口，当前报价为25.4美元。

国际油价方面也受到重挫。美国WTI原油日内最低触及104.54美元/桶，最终收跌12.06%。布伦特原油最低触及107.59美元/桶，收跌13.2%，创历史上单日最大跌幅。

欧美股市强势反弹，德国DAX40指数大幅收涨6.73%，报13852.25点；法国CAC 40指数收涨5.25%，报6382.71点。

美国三大股指全线反弹，道指涨2.22%，报33275.4点；纳指涨4.36%，报13776.6点；标普500指数涨3.04%，报4281.68点。

黄金是否已经见顶？

黄金自1月28日在1780附近止跌企稳后，已经维持了1个多月的连续上涨，在3月8日触及2070.7美元/盎司，并未能成功突破2020年8月7日的高点2075.38美元/盎司。

回顾这一个月黄金的走势，整体的强势行情受到了市场避险情绪的推动。战争以及西方对俄的强力制裁推升了金价的急速上涨。

而从当今俄乌局势来看，昨日晚间乌克兰执政党首次对国家的中立地位作出表述。乌克兰执政党人民公仆党发表声明称，乌克兰不可能在未来几年加入北约，同时提议莫斯科在法律上承认乌克兰国家地位并保证。泽连斯基也在8日表示，对乌克兰加入北约已经不抱希望。

并且，白俄罗斯政治学者沃斯克列先斯基表示，俄乌的下一轮谈判可能会在俄罗斯外长拉夫罗夫同乌克兰外长库列巴在土耳其进行会晤后举行。同日，乌克兰总统泽连斯基表示，乌方正准备与俄罗斯进行下一轮谈判，以实现和平。

乌克兰总统助手称，可以讨论中立问题，但需要安全保障，且不会交换领土，同时将寻求欧盟对加入欧盟申请作出清楚回应。俄罗斯外交部则表示，这次行动的目的不包括推翻乌克兰政府。如果能通过谈判实现在乌克兰的目标，那是最好的结果。

从当前形势来看，双方致力于以外交方式解决争端的趋势。乌克兰加入北约的可能性已经不大，因此战事的持续时间或不会维持太长，这对于避险资产的打击是非常大的。因此，接下来任何有利的谈判结果都将限制黄金的涨幅。

黄金现在需要关注能否在接下来的几个交易日成功止跌并再次挑战高点2070，如若不行，金价恐重现2020年8月之后的趋势。

现货黄金 XAUUSD —— 日线图

图片来源：CMC Markets

油价高位暴跌之后该何去何从

情绪的缓和也同样打击了油价，油价的飙升主要源于紧张局势升级和欧佩克的限制增产，以及西方对俄石油的制裁。但从目前来看，这一趋势或将迎来拐点。

面对供应紧缺问题，以美国为首的世界各国都在逐渐释放战略储备。而阿联酋方面也呼吁欧佩克+进行石油增产，伊拉克方面此前表示，如果欧佩克+要求，伊拉克可以提高产量。但随后，伊拉克表示目前产油速度足够。目前沙特能源部还没有回应，因此是否提高产量取决于沙特和俄罗斯手中。

而德国也进行发声，德国反对欧盟将俄罗斯联邦储蓄银行排除出SWIFT，并反对俄罗斯石油的进口禁令。如果俄罗斯的能源被一刀切，短时间内欧盟很难找到拥有俄罗斯体量的卖家，这会进一步的加剧通货膨胀。在全球能源供应紧张之际，加拿大自然资源部长表示，政府在研究如何向欧美提供更多石油，但这是有限的。

战事的升级，能源制裁，限制增产将油价推向了14年来的高点，但今年这一现象不会持续下去。战事的持续时间有限，面对消退的疫情影响和激增的需求，欧佩克将逐步放开产量，美国的产量也开始逐步上升。因此，油价现在处在一个加速冲顶的迹象。

美股曙光初现？

美股在经历了昨日的反弹后，目前仍处于底部的盘整趋势。在下周，美联储的利率会议将重新占据市场情绪的推手。

考虑到重大事件前的谨慎情绪，美股在经历反弹后， 可能仍会出现避险性的抛售行为。因此或面临再次回落进行筑底的趋势。但从长期来看，加息不等于美股已经开始走熊。

美联储在21世纪的两次加息周期分别在2004年6月-2006年6月和2015年12月-2018年12月。而从历史趋势上来看，美股都呈现上涨趋势。

标普500指数 SPX500 —— 月线图（2004 – 2006）

图片来源：CMC Markets

标普500指数 SPX500 —— 月线图（2015 – 2018）

图片来源：CMC Markets

美国当前的通胀处在40年的高位，因此本轮的加息节奏将比先前的更快，因此，美股今年或难以出现强势的上涨趋势。但在美联储下周加息落地后（25bp），反弹的概率较高。如果通胀不能在首次加息后有效回落，5月加息50个bp的预期将增强，这将限制美股的涨幅。

日线图上，标普500指数在4150附近迎来一定程度的支撑，投资者可跟踪该区域进行处理。

标普500指数 SPX500 —— 日线图

图片来源：CMC Markets。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.