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开战！全球股市暴跌！黄金一飞冲天直逼1950，布伦特原油冲破100！

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

24 Feb 2022, 00:10

战！全球股市暴跌！黄金一飞冲天直逼1950，布伦特原油冲破100！
今日，普京发表电视讲话，决定在乌东部顿巴斯地区开战特别军事行动，此消息引发市场巨震。
根据最新消息，乌克兰外长Kuleba声称：普京对乌克兰发动了全面战争，乌克兰将进行自卫。
市场消息显示：俄罗斯军队对基辅附近的乌克兰军营和通讯中心发动空袭。据国际文传电迅社：俄罗斯军队已经到达马里乌波尔（乌克兰东部城市）和敖德萨（乌克兰南部城市）。
在此背景下，乌克兰已宣布关闭全国领空，乌克兰总统泽连斯基宣布：乌克兰全境将进入战时状态。
俄罗斯的国防部表示：俄罗斯武装部队没有兑乌克兰城市进行任何导弹或火炮袭击，只攻击了乌克兰军事基础设施。对乌克兰民众没有威胁。乌克兰的基础设施，防空系统，军用机场和飞机遭到了高精度武器的摧毁。
就在昨日美国总统拜登宣布制裁北溪2号项目后，俄罗斯总统普京今日予以反击。他表示，扩大北约在乌克兰的基础设施是不可接受的，这让俄罗斯的安全和生存受到挑战。普京表示，俄罗斯与乌克兰之间的民族矛盾是不可避免的，这是时间问题。俄罗斯将寻求乌克兰非军事化，不会让乌克兰拥有核武器。
但普京表示，俄罗斯不会占领乌克兰。
美国总统拜登回应，将对俄罗斯实施“严厉制裁”，并将与北约盟国协调以确保做作出强有力的回应。美国将继续向乌克兰提供支持和援助。
美元兑俄罗斯卢布USD/RUB涨幅超7%，VIX恐慌指数飙升超7%，现报32.4。
 


美元兑卢布 USD/RUB —— 日线图
图片来源：CMC Markets
 
VIX恐慌指数 —— 1小时图
图片来源：CMC Markets

美国股指期货闻讯下挫，三大股指均跌超2%。欧洲股市暴跌，德国DAX 40指数日内跌超3%。澳大利亚200指数跌幅超3%
 


纳斯达克指数 NDAQ —— 日线图
图片来源：CMC Markets
 
德国 DAX 40指数 —— 周线图
图片来源：CMC Markets
 

恒生指数日内重挫超800点，恒生科技指数重挫5%，哔哩哔哩跌超9%，阿里巴巴跌超7%，腾讯跌超4%，恐慌情绪蔓延。
 
香港恒生指数 —— 日线图
图片来源：CMC Markets
在市场的恐慌情绪下，黄金日内大涨，日内最高涨至1949.07美元/盎司，现报1943美元/盎司；现货白银日内最高触及25整数关口，现报25.1美元/盎司。
 
现货黄金 XAUUSD —— 日线图
图片来源：CMC Marekts
原油价格大幅飙升，布伦特原油突破100整数关口，此为2014年9月以来首次站上100美元大关；美国WTI原油最高触及98.79美元/桶。
 
布伦特原油—— 日线图
图片来源：CMC Markets


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