黄金自9月11日急跌后便呈现明显下行压力，金价在近期似乎恢复了与股市的负相关走势，风险投资意愿有望继续施压金价，甚至可能出现再次突破下滑的行情。黄金做为避险资产一方面受到冒险人气打压，另一方面美元近期跌势减弱，直接给金价造成压力。

美股牛市不减，避险资产价格承压

昨日美国股市在两个交易日回撤后重返涨势，第三家有关新冠疫苗的传来积极讯息，牛津大学与阿斯利康联合研制的新冠疫苗二期临床试验结果现实，期疫苗在老年人中产生强烈的免疫反映，并且有关有效率的结果将在12月份公布。美国股市自11月初总统大选以来一路上扬，冒险投资意愿在新冠疫苗与新的财政刺激计划的乐观预期中步步高涨，美国道指自10月低位以来涨幅高达15%。 与此同时，打压黄金价格跌势不减，技术走势上存在进一步破位下滑的可能。

虽然昨日人公布的美国申请失业金人数高于市场预期，但美国经济恢复以及劳动力市场改善的步伐放缓的现状被投资者对新冠疫苗方面的乐观预期所覆盖，冒险投资意愿仍然位主导金融市场投资方向的主流。

美元跌势减弱，或有走坚可能

美元11月份以来逐步失去走跌的动能，美元指数在92以上形成支撑，并有可能受到新冠疫苗乐观消息的鼓励出现筑底的可能。美元止跌将直接给黄金价格造成压力， 目前黄金的重要支持价格集中在1845附近，若美元出现大幅反弹，可能引发金价进一步破位下滑，打开更多的下行空间。

黄金日线图中显示出较强的下行压力，上方受到重重均线阻力，并且随机震荡指标MACD在零轴下方继续下行趋势，预示黄金价格将延续跌势，近期的最重要支持价格在1845美元附近，若突破则将打开进一步的下行空间，进一步的下行目标在1777附近（斐波那契回荡线50.0%）。同时，上方潜在阻力在16日高点1896附近。



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