在经历了短期的修正后，贵金属类产品昨日再次出现突破行情，黄金现货与期货价格均突破2000关口上行，昨日黄金现货最高价格触及2017美元附近，白银价格再次试探26美元高位。从基本面看，黄金与白银上行的走势仍然会持续，主要的推动力还是避险需求、美元下跌与美联储的货币宽松政策。

首先，美联储的货币宽松政策在长期内不会改变，低利率环境使得对黄金保值与避险需求上升。新冠疫情以来虽然股市一路反弹，但黄金做为避险资产成为对冲的重要投资组合一部分将更为投资者热衷。

另外，美元持续走软，使用其他货币购入黄金的成本降低，直接支撑贵金属价格上行。昨日美元指数再度下跌，有最高93.80回落至93.24. 美元指数自3月份高点104附近一路下滑，迄今跌幅达10%。

其次，技术性追涨已经建立，自黄金现货价格在7月20日突破1817上行后，两周以来的涨幅高达11.6%。说明当金价突破重要的技术阻力关口后，多头头寸跟进加仓，引发金银价格急速上行。

黄金与白银筑顶需要等待市场基本面的大环境有变，除非央行开始收紧货币政策，并且新冠疫情得到明显好转，才有机会引发贵金属类产品的真正反转行情。

技术分析

黄金（现金） – 日线图

黄金日线图中看，昨日突破上行结束了近日的下行修正，潜在打开进一步的上行空间，日内的上行潜在阻力仍然在昨日高点附近2020左右，上行突破的可能性较大，则进一步的上行目标在2087（斐波那契161.80%）。同时下方支持在昨日突破的前期阻力位置1970-1977的区间。

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