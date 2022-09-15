今日市场展望：黄金失守1700跌势恐延续，澳洲200或承压于6900，原油或回落筑双底。

在下周的美联储利率会议前，各类资产或难以扭转颓势。

黄金兑美元 XAU/USD

通胀数据超预期走高使市场开始预期美联储有可能在下周的利率会议加息100个基点，虽然目前的概率只有30%，但由于此前没有该预期，导致美元走强，黄金、股市悉数下跌。

黄金兑美元 XAU/USD —— 4小时图（9月15日）

来源：CMC Markets

黄金兑美元 XAU/USD —— 周线图（9月15日）

来源：CMC Markets

昨日黄金延续疲软趋势，失守1700。4小时级别形成了下跌趋势的旗形破位，因此该下跌趋势恐进一步延续。

短期目标参考1680，该位置或面临较强支撑出现技术面反弹，需观察在议息会议前黄金能否守住该位置。

若本周收线不能站在1700上方，呈现饱满阴线，黄金有一定概率失守2年来以来的低点创出新低，若形成破位，走出完整下跌5浪形态，低点参考年线支撑1600附近。

澳洲200指数 S&P/ASX 200

澳洲200指数在周二受美股影响大跌失守6900。从目前来看，处于震荡下行结构。6900作为重要的多空分界线很可能形成新的阻力。因此，当前策略仍以逢高看空进行。

澳洲200指数 S&P/ASX 200 —— 日线图（9月15日）

来源：CMC Markets

昨日澳洲200指数探底回升，但从今日亚盘的表现来看属于高开低走的形态，倾向于资金拉高盘面离场的行为。在下周存在风险事件的背景下，当前市场空头情绪占优。

上方第一压力为6900附近，下跌趋势线压力处位于7030。投资者可参考这两个位置进行跟踪处理。

下行第一目标参考6750，若价格进一步破位或下跌至6530附近。

西德克萨斯原油 Crude Oil WTI

在市场风险偏好情绪整体降温的背景下，WTI原油自9月8日触及83的低点后出现连续反弹，走出了相对的独立行情。但从整体结构上看，仍处于下行通道中。

西德克萨斯原油 Crude Oil —— 日线图（9月15日）

来源：CMC Markets

从短期来看，油价仍有下跌压力，其核心逻辑为美联储在9月22日（北京时间2：00） 加息前市场风险情绪回暖的概率低，更倾向于避险的抛售。

而从四季度来看，油价或有回升的空间 ，因欧盟对俄罗斯原油进行限价，或使俄对欧盟进行断供反击。OPEC+在经济下行风险下或进行减产为油价托底。美联储在9月加息后，年内的剩下两次会议料放缓加息幅度。 为油价形成支撑，或在 80上方形成双重底部。

，因欧盟对俄罗斯原油进行限价，或使俄对欧盟进行断供反击。OPEC+在经济下行风险下或进行减产为油价托底。美联储在9月加息后，年内的剩下两次会议料放缓加息幅度。 但从中长端来看，全球经济在明年大概率进入衰退期，而俄乌冲突近期传来的消息显示乌克兰收复失地，双方陷入拉锯战，战事或将持续整个冬季，这或进一步拖累经济基本面，尤其是欧洲，欧洲或不可避免的进入衰退。 因此，在四季度反弹后，油价或进入新一轮下跌趋势。

现阶段或反弹至90附近，预计此处将承压下挫。下方支撑首先参考9月8日低点83附近。



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