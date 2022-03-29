黄金多头停滞不前，澳元初现回落之势。

从目前来看，黄金的多头动能开始走弱。

在上周四的文章： 一季度总结：金价再次启动！黄金能否再创新高？ 中有提出金价或将在2022年整体承压的局面，有兴趣的朋友可参考此前分析。

首先，我们需要想明白，黄金在近期持续上涨的逻辑是什么？

盛世古董，乱世黄金，这是古人延续下来的理财之道，而放在现在依旧适用。在俄乌战争时期，由于避险情绪引发市场对黄金追捧。作为硬通货的黄金，可以保持价格稳定。

而作为对冲工具，在通货膨胀年代，由于手中的纸币因为超发出现大量的贬值，人们会选择黄金这一稀有金属进行财富保值。所以，黄金的作用是使自身的财富变得更加稳定，尤其是在乱世的时候。

从现在的国际形势发展来看，俄乌双方保持了每周一次的谈判频率，双方达成停火的意愿较高，即使北约搅局有使战事拖延的可能性，但预计持续时间有限。

而美联储现在已经进入了加息周期，从历史规律上来看，美元与黄金一直呈现负相关的关系。由于2020年美联储进行了空前的量化宽松规模，导致黄金持续走强。但随着美联储在去年年底开始退出QE，美元逐步走强。黄金的承压是可预见性的。美国出现了自1980年以来的最高通胀水平，此次美联储将持续维持激进的鹰派论调，而这一现象在6月前将持续下去。美联储的加息幅度预计将出现50个基点。这对于黄金具有压力。

美元与黄金呈现负相关是因为二战之后的布雷顿森林体系确定了美元与黄金挂钩，虽然在后来金本位制度瓦解，但由于美国经济实力的强大，华尔街的国际金融中心地位的不断上升，使伦敦金的定价能力减弱，纽约金的定价能力走高。诸多国家将黄金储备寄存于美联储，使美联储拥有了全球最多的黄金储备，这导致了美元的汇率对黄金价格的影响仍旧明显。

现货黄金 XAUUSD —— 4小时图

图片来源：CMC Markets

从图形结构来看，黄金在周一的表现整体疲软，回吐了过去三个交易日的全部涨幅。黄金下方的三个支撑节点可参考：1910， 1880， 1850。

澳元或到达阶段反弹高点

对于澳元汇率的讨论，在上周三的：澳元节节攀升，反弹还是反转？一文中有描述过，有兴趣的读者可参考此前分析。

根据此前的分析，澳元兑美元的反弹目标价格可参考0.755附近。在3月28日，价格最高涨至0.7540，基本触及我们此前的目标。因此，投资者需要警惕接下来的回落风险。

澳元兑美元 AUD/USD —— 日线图

图片来源：CMC Markets

对于澳元汇率的逻辑此前已讨论过，澳联储现有的货币政策仍然处于偏鸽，对于通胀整体呈现高容忍的态度，在经济全面开放的初期不希望立刻加息，这也会对全面就业目标造成影响。而美联储表现出了截然相反的鹰派论调。因此，澳元汇率近期将承压。

再来观察美元的汇率表现，从图形结构上看，美元汇率整体偏强，目前上行趋势完好，触及100这一目标价格仅仅是时间问题。因此，这对于近期强势的澳元将持续造成压力。

美元指数 USDX —— 4小时图

图片来源：CMC Markets



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