黄金与原油初现回落迹象，俄乌关系牵动一线

昨日，俄乌的紧张局面进一步白热化，在俄罗斯总理普京承认东乌的分离主义地区独立，并开始出派军队后，英国、欧盟、日本与美国先后向俄罗斯实施初步的经济制裁。但投资者似乎已经开始逐步消化地缘政治的风险因素，昨日欧美股市都显现弹性表现，均自交易日内低位反弹。同时，黄金与原油也自当日高位回落。黄金期货价格自最高1910回落，最后收涨2.5 美元，至1902美元/盎司；原油期货（WTI）一度触及新的8年高位近96美元，但最后回落至93美元收盘。

市场恐慌指数VIX回落

昨日CBOE Volatility Index 在冲高30水平后回落至27收盘，加之整个欧美市场的弹性反弹行情说明投资者已经在逐步对俄乌关系引发的风险因素进行消化，也许白热化的矛盾也近于收场。本周晚些时候美国与俄罗斯的外交部长将会面，并且此前由法国总统马克龙斡旋的拜登与普京的会晤也还没有完全没有希望。

CBOE VIX March– 日线图

另外，周一美联储官员Michelle Bowman也表态将继续跟踪经济数据以对三月份的加息幅度进行决定，其讲话的口径较之前市场预期稍显鸽派，潜在给近日的熊市带来缓解的情绪。

原油与黄金或面临进一步回落的压力

由于近日的金融市场风险情绪集中在俄乌关系上，一旦地缘政治风险被消化或者出现缓解，原油与黄金价格都有可能面临进一步的回落。

由于俄国掌握着欧洲地区能源供给的重要管道，俄乌紧张局面引发投资者对原油供给中断产生担忧。同时，据欧盟与伊朗表示，伊朗的核协议的谈判有望达成，则对油价产生进一步的压力。但全球供给吃紧仍然是主线，油价有望在短期回撤后重新攀升。原油的近期潜在重要支撑位置主要在90美元与85美元，若跌破则有望试探81美元。

美国西德克萨斯原油（现金）-日线图

黄金有可能因风险意愿回暖继续回落，同时美国政府公债收益率走高也将是打压金价的另一个因素。但图表上显示黄金在近期仍然存在上行动能，上方的潜在重要阻力关口仍然看1916-1920美元区间，下方潜在支撑位看1870美元。若本周收盘价格在1900之下，卖压会继续累计，引发金价在二月末与三月初的加速下滑。

黄金（现金）-日线图



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