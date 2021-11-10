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美国通胀数据暴涨创31年来新高，黄金一飞冲天！拜登害怕了？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

11 Nov 2021, 10:50

东时间周三，由美国劳工部公布的数据显示，美国10月CPI同比上涨6.2%，环比上涨0.9%，均超过市场预期，创下1990年以来的最高水平，加剧了市场对物价压力的担忧情绪。美国三大股指集体收跌，纳斯达克指数盘中一度跌逾2%，最终收跌1.3%，报15992.89点；标普500指数跌0.68%，报4650.44点；道琼斯指数跌0.56%，报36082.57点。

大型科技股悉数下跌，苹果跌1.95%，亚马逊跌2.63%，Meta跌2.3%，谷歌跌2.1%，微软跌1.55%，奈飞跌1.38%。

新能源汽车普遍下跌，特斯拉盘中一度下跌3%，但随后止跌企稳，最终收涨4.37%，蔚来汽车跌2.68%，理想汽车跌1.13%，小鹏汽车跌6.07%。

热门中概股逆市走高，阿里巴巴涨2.36%，京东涨0.72%，微博涨1.45%，拼多多涨3.93%，哔哩哔哩涨5.11%，网易涨2.33%，腾讯音乐涨0.63%。

现货黄金亚盘窄幅震荡，随着美国CPI数据的公布后，一路暴涨逾40美金，触及日内高点1868.94美元/盎司，录得上涨0.97%。现货白银跟随黄金走势，突破25整数关口，最终收涨于24.65美元/盎司。

美、布两油双双收跌，美国原油一度下跌至81.01，最终收跌3.81%，报81.51美元/桶；布伦特原油跌3.02%，报83.1美元/桶。


美国通胀数据引发担忧情绪，黄金创6月16日以来高点

在周三美国CPI数据公布后，创纪录的通胀数据使美联储的通胀暂时论愈发站不住脚，而是越来越严重。10月CPI的数据同比上涨6.2%，高于预期5.9%，并且环比上涨0.9%，环比涨幅为4个月以来最高水平。

10月的核心CPI同比上涨4.6%，高于预期4.3%。环比上涨0.6%，高于预期的0.4%。

能源、二手车以及食品和服务价格均在本月大幅上涨，高物价水平使工资的增长被抵消，居民的消费水平受到大幅度打击。抗通胀的黄金受到市场刺激飙升，突破了近半年来的关键阻力1830整数关口，因此，在高通胀压力，以及年底季节性的强势期，黄金将维持上升趋势。

从日线图上来看，黄金价格突破三角震荡区间，已经完成了向上的破位，正式打开了上行趋势，下一个目标位为1900。从短期来看，黄金将围绕1840一线作为防守的支撑位，投资者可根据此位置进行跟踪处理。
 

现货黄金 XAUUSD——日线图
图片来源：CMC Markets
 
现货黄金 XAUUSD——1小时图
图片来源：CMC Markets

高通胀数据让拜登怕了？美国或将实施原油出口禁令。

在昨晚CPI数据公布后，拜登也开始表达出了对飙升物价的恐慌，他表示扭转通胀涨势是首要任务，要求联邦贸易委员会对任何市场操作行为进行反击。但值得注意的是，美国国会在上周五刚刚通过1万亿的基建计划，并且还有1.75万亿的社会支出法案等着批准。经济刺激法案显然只会助长通胀水平。在此环境下，拜登的表态显得愈发无力。

因此，拜登希望通过控制能源价格来缓解物价上涨，民主党的同僚也要求拜登禁止石油出口来缓解国内的供应压力，以达到控制油价上涨的目的。但禁止油价出口毫无疑问也会损害到页岩油生产商的利益，因为去年负油价对他们的打击是非常巨大的。因此，原油出口禁令大概率不会实行，取而代之的是美国释放战略储备石油。

美国原油昨天的大跌使周二的涨幅全部回吐，原油进入到了一个高位震荡的趋势之中，在高位85美元附近形成了多重顶部，因此暂时可确立为现阶段的顶部区域。81-85为一个宽幅的震荡区间，目前价格已经到达81.6附近，投资者可关注81附近的支撑，预计该位置会出现一定的反弹，如若该位置被跌破，油价则跌向78.5。

 
美国原油WTI Crude Oil——4小时图
图片来源：CMC Markets


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