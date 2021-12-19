一周展望：澳联储货币政策会议纪要，英国第三季度GDP终值，美国核心PCE

澳联储货币政策会议纪要 —— 周二

本周二澳东时间11：30澳联储将公布12月货币政策会议纪要。在12月16日澳联储主席洛威表示，预计在2022年将无法满足加息条件，委员会讨论从明年2月至5月逐渐减少债券购买。洛威表示在大流行期间，家庭额外存款总额超过2000亿澳元，额外的储蓄将支持消费的强劲增长，预计明年夏季经济将保持积极势头。

洛威表示，在明年2月评估前讨论了量化宽松的3个选项，第一，减码并于明年5月结束量化宽松；第二，减码并在5月重新评估；第三，在2月份停止债券购买。QE结束的时间对加息时机并没有影响，如果国内经济需要，准备保持低利率。

从整体的发言来看，澳联储维持鸽派态度。在澳洲上周解封后，澳大利亚的新增病例出现爆发性增长，12月17日澳大利亚新增3820例创日增纪录新高。今日澳大利亚维州新增1302例，新州新增2501例。

在解封之后，由于航班数量有限，返澳的人员并没有出现明显增加，而中国的华人却越来越多，这受到了疫情反弹，中国新年的影响。澳洲国防部长Peter Dutton表示，Omicron的病毒入侵已经无法避免，但澳洲很难做出再次封城的决定，毕竟这才刚刚解封，因此现阶段只能保证加强针的接种。

病例的激增使风险情绪受到抑制，澳元兑美元承压于上方0.72，多头受到阻碍。澳元兑美元在短期或有二次回落至0.70的概率。目前需先关注0.71一线是否能形成有效支撑，如若被跌破，价格将跌至0.70。

英国第三季度GDP年率终值 —— 周三

英国将在周三澳东时间18：00公布第三季度GDP年率终值，此前在11月11日公布的三季度GDP年率初值为6.6%。

近期英国也是饱受Omicron的威胁，在当地时间19日，英国当天新增新冠肺炎确诊病例82886例，24小时内又新增12133例Omicron病例，使该国累计感染Omicron病例上升至37101例，这也是英国连续两日Omicron新增破万。伦敦市长宣布进入“重大事故“状态。

据英国卫生大臣昨日表示，新冠检测具有延迟，并非所有人都会受到检测，实际感染人数将远超报告人数，官方数据可能只有实际病例的五分之一或四分之一，因为Omicron的传播速度非常快。

英国央行先于美联储和欧洲央行进入加息预期，这也在短期内提振了英镑的，但由于Omicron病例的激增，英镑在周五回吐了加息带来的所有涨势，因此，在风险情绪受打压的情形下，英镑有进一步回撤至1.32的风险。但因欧洲央行加息预期较弱，因此英镑整体将强于欧元。

美国11月核心PCE物价指数年率 —— 周五

美国将在周五00：30公布11月核心PCE物价指数年率，市场预测值为4.5%，其中前值为4.1%。

核心PCE物价指数是衡量美国民间消费通胀的关键指标，是个人消费支出平减指数。不同于CPI基于一篮子固定商品，PCE用于发现所有国内个人消费品价格的平均增长，能够反映由于价格变动使消费者购买替代产品的价格。PCE平减被认为能更全面、稳定地衡量美国通胀的数据。

美联储在利率会议上上调今明后三年的PCE通胀及核心PCE通胀预期，下调今年和明年的失业率预期。经济前景仍面临风险，包括Omicron带来的风险。在鲍威尔的发布会上，鲍威尔表示缩债结束和开始加息之间不会间隔太长时间，可能在实现充分就业前加息。更高的通胀和更快的就业进展是加快缩债的原因，有望在明年3月中旬完成缩债。

美股在消化完加速缩债预期后虽出现较大幅度的反弹，标普500指数一度再创历史新高，但新毒株的加速扩散，年底圣诞假期流动性的丧失使美股的多头持续性受到了一定程度的挑战。标普500指数期货在今日开盘仍然出现较大程度的回撤，盘中跌幅超1%，因此价格或将挑战4550这一支撑水平，如若该价格被跌破，价格或将再次跌至4500附近，预计该位置将形成强力支撑。



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