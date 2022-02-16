没有任何惊喜的FOMC纪要断送3月加息50个基点的可能性。接下来美股该怎么走？

北京时间周四凌晨，美联储公布了其1月的货币政策会议纪要。

具体的会议纪要内容如下：

一些与会者预计很快将开始加息，但并未透露可能一次加息50个基点的线索；

认为今年晚些时候可以进行缩表，但并未提及缩表的具体时间和规模；

认为如果通胀不下降，就要加快收紧的政策步伐；

与会者普遍预期，随着供需失衡缓解和宽松货币政策的取消，今年通胀将有所缓和。

从发言来看，并没有提供什么超出市场预期的内容，因此美股昨晚开始走高。

而这份会议纪要中还有一些细节我们需要关注。

与会者认为，金融环境可能会因宽松政策的迅速取消而过度收紧；

美国经济前景仍面临下行风险，这包括疫情的可能恶化，地缘政治紧张升级，或者金融环境大幅收紧；

劳动力市场状况已经达到或非常接近达到充分就业水平；

政策制定者认为，长期宽松的金融环境可能助长了金融失衡，但有一些人认为，资产估值过高可能不会对金融稳定构成太大威胁；

随着各个市场的资产估值都有所上升，这引发了人们对重大调整可能导致未来经济低迷的担忧。

这些细节如何去解读？

从劳动力市场的角度来看，就业市场的复苏显而易见，整体接近充分就业水平，但由于疫情的影响使一些行业的就业人员永远退出了劳动力市场，导致就业参与率的降低。

虽然长期宽松的货币政策会推升资产泡沫，但这并不会对金融市场造成太大的威胁。金融市场的价值源于资金的认可，如果大量的资金认可其价值，即使价格脱离了所应有的实际价值，但也不是问题。即我们知道它是泡沫，但我们都认为它好，就不是泡沫。这也是美元体系带来的天然优势。

经济下行风险的三方面因素，从目前来看，主要是金融环境的大幅收紧，因为在疫情时代，大部分的美国民众的财富资产源于金融资产，如若大幅收紧导致资产价格下跌，会直接使美国民众的资产缩水，这会加剧贫富差距，扩大社会矛盾。而财富的缩水会直接导致美国消费市场萎缩，经济大幅下行。相比之下，疫情恶化、地缘政治的冲突影响相对有限。

因此，美联储不会坐视金融市场出现暴跌情形，3月议息会议大概率加息25个基点，此预期现在已经被消化。现在短期能影响市场的就是地缘政治风险。

周二，普京宣称从乌克兰撤军让市场缓了一口气，但北约秘书长昨日的说辞又让局势紧张起来，俄军不减反增，美国国务卿布林肯也赞同这一观点，但克里姆林宫否认这一说法。欧盟领导人周四将就乌克兰问题召开紧急峰会，G7外交部长将于周六在慕尼黑举行线下会议。

美股在局势摇摆不定的情形下目前处于震荡趋势中。

美股怎么走？

美联储下一次的议息会议在北京时间3月17日，距离现在还有一个月的时间。如若地缘政治能进行缓和，这个月的美股将维持震荡的趋势。通常情况，市场的避险性行为会提前发生一周左右，因此，如若局势缓和，美股2月底的反弹概率较高，而在3月初出现震荡回落之势，纳斯达克指数震荡区间14000-15000

现阶段需关注纳斯达克指数在14400附近的支撑，如若失守该区域，纳斯达克或再次跌至14000附近。

纳斯达克指数 NDAQ —— 4小时图

图片来源：CMC Markets



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