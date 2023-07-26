7月美联储利率会议前瞻：鲍威尔或鹰中有鸽

虽然美联储在抗通胀进程取得了显著的成果，但市场预计美联储将于当地时间周三进行自 2022 年 3 月以来的第 11 次加息。市场充分定价美联储将联邦基金利率提高25个基点至 5.25%-5.5% 的目标范围。

市场的关注重心是鲍威尔是否会在新闻发布会中认为他们已经做得足够多，或者在对抗恶性通货膨胀方面是否还有更多工作要做。

从目前来看，美联储的方针远没有那么确定。在过去的一个月时间，即使在看到数据出现放缓，但美联储官员并没有发出任何信号消除未来进一步加息的预期。 央行政策制定者几乎一致认为通胀过高，但在该利率水平进一步加息可能会给经济带来风险，许多人认为经济至少会走向温和衰退。

在市场没有接收到任何美联储放鸽的信号时，道琼斯工业平均指数在过去的一个月脱颖而出，截至7月25日录得12日连涨。 我们之前的核心逻辑为，持续的加息预期意味着经济硬着陆的风险下降，这将利好股市。

美联储的政策基于这样一种信念：在对抗通胀方面，做得太多总比做得太少要好。 当前的通胀上涨是美国和许多其他发达国家自 20 世纪 80 年代初以来所面临的最严重的一次。越临近周期的末尾，政策的制定者在措辞上或愈发谨慎，即考虑过早的退出加息周期很有可能使通胀根深蒂固，尤其是总体通胀在降低至3%后，能源价格的反弹或让下半年总体通胀的下降曲线开始放缓。但同时也需考虑更多的加息将使国家陷入经济衰退。

因此，美联储主席鲍威尔很可能在新闻发布会中表示，鉴于当前在抗击通胀中取得的成效，美联储或已处在加息周期的末期，从当前的数据来看，消费者支出的强劲仍支撑着经济，劳动力市场仍展现充足的韧性，因此后续是否进行加息将取决于更多的数据。但考虑到进一步紧缩对金融系统稳定性的影响，不排除在9月再次“跳过”加息以评估经济现状。

而对于市场来说，加息或对市场形成利好造成市场的冲高，而新闻发布会中若鲍威尔出现任何偏鸽派的言论，或对市场形成抛压。

道指昨日冲高回落，目前价格在35500 – 35550附近交投，该位置为去年3月 – 4月的高点，关注该位置是否能形成突破。若形成突破或进一步挑战去年2月高点35850。





道琼斯工业指数 (DJI Cash) —— 日线图

来源：CMC Markets（7月26日）



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.