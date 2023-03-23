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美联储暗示加息将进入尾声，美股高开低收，黄金大涨，后市如何？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

23 Mar 2023, 16:35

美联储在3月的会议中将基准、储备金和贴现利率上调25个基点，联邦基金利率上升至4.75% - 5%。为金融危机以来的最高水平。

FOMC声明中删除了过去反复提到的“持续加息的适当的”，修改为“预计一些额外的政策紧缩可能是适当的”。同时，点阵图预测维持与去年12月的水平不变，利率中值在2023年将保持在5.1%不变，今年没有降息预期，如果有必要可能会加息至更高的水平。

声明中添加了对银行业危机的评论，强调美国银行体系是健全且具有韧性的，近期的风波可能会导致信贷条件收紧，但对经济的影响程度尚不确定。

声明仍强调通胀保持高企水平，仍将坚定抑制通胀并恢复至2%的目标水平，说明当下控制物价为首要目标。

美国三大股指在加息落地后曾出现短暂的冲高，但随后迅速转跌，一方面原因是因为在FOMC声明中消除了年内降息的预期。

但美联储没有暂停加息，消除了投资者对地区银行业危机持续蔓延至整个系统的担忧。继续加息意味着当前经济仍然比较强劲，因此股指就算在昨日出现跳水，短期仍不改反弹趋势。

需要留意的是，没有上调点阵图预测意味着美联储很有可能在5月最后一次加息25个基点，说明美联储较上个月表现的更加谨慎。因此，股市在现阶段的反弹或持续到年中，随后见顶下跌。

 

技术分析

纳斯达克100指数期货昨日触及12950后收阴，目前价格仍维持在5日均线之上，上涨趋势目前完好，若本周后两个交易日能维持在5日线之上或突破13000进一步上行。反之，价格或向下调整至12300 – 12400。


 
纳斯达克100指数 NDAQ —— 日线图（3月23日）
来源：CMC Markets

点击查看大图

 

黄金在3月的走势与欧美股市整体相反，昨日欧美股指盘中下跌促使黄金日内上涨逾30美金。截至当前，黄金报价为1974美元/盎司。

近期黄金与股指的走势均为市场情绪面推动，在本周前两个交易日欧美股指大幅度反弹后，黄金一度从高点回落70美元。我们前文的逻辑是股指在加息结束前整体将维持反弹趋势，若市场情绪进一步缓和，则意味着金价面临进一步的调整。

但从长期逻辑上看，若加息结束后，意味着经济将迅速下滑并将迈入通缩，对经济的担忧情绪，以及对明年降息的预期，或支撑黄金在大级别仍将维持上涨趋势。

总体结论：短期看调整，长期看涨。


 
现货黄金 vs 欧美主要股指（3月23日）
来源：CMC Markets

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现货黄金在4小时图上跌破了上升趋势线，日内关注阻力1985，若能突破或进一步试探2000。反之，价格或进一步调整至1900 – 1915的支撑区域。若进一步跌破或进一步下探至3月跳空高开的缺口1870附近。

 
现货黄金 XAU/USD —— 4小时图（3月23日）
来源：CMC Markets

点击查看大图


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