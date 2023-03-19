一周展望：美联储利率决议来袭！股指本周是否有转机？黄金冲击2000？

上周主要产品涨跌幅

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本周重要经济事件和数据

英国2月CPI —— 周三

英国 1 月份通胀连续第三个月下降，总体CPI从 12 月份的 10.5% 降至 10.1%。 能源和燃料价格下跌使通胀缓和，2 月的通胀可能会进一步缓解。 剔除食品和能源价格的核心CPI从 12 月份的 6.3% 降至 1 月份的 5.8%。 对于 2 月份，市场预期总体CPI同比增幅降至 9.8%，预期核心CPI同比增幅将放缓至 5.7%。

尽管通胀放缓是一个可喜的发展，但食品价格在截至 1 月份的一年中上涨了 16.7%。 此外，历史证据表明，英国的通货膨胀往往会迅速上升并缓慢下降。 随着收入的增加，通胀可能会在一段时间内保持粘性。 英国目前的通胀率是英国央行 2% 的目标水平的五倍，显然还有很长的路要走。

美联储利率决议 —— 周四

在硅谷银行和其他地区银行出现暴雷之前，美联储面临着加息 25 或 50 个基点的艰难抉择。 不过现在，美国银行股的抛售和过去几天的波动似乎已经超过了对通胀和 2 月份强劲就业报告的担忧。这也让市场再度预期美联储或将在3月的会议中加息25个基点。

市场关注的焦点将集中在美联储的点阵图预测上，即利率的峰值预测，以及今年可能加息多少次的问题。对于美联储主席鲍威尔来说，管理市场预期和传达近期事件如何影响美联储的利率决定至关重要。

鲍威尔必须在控制价格增长和安抚金融系统之间找到一个中间立场，因此加息25个基点是大概率事件。 明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利曾表示，5.4% 的最终利率是他的基本假设，市场预期在本月早些时候曾短暂升至该水平，但随后下滑。 通胀正在缓和，但核心价格仍然坚挺。如果消费者价格增长保持粘性，那么短期内降息的可能性很小，因为美联储正在努力将通胀率降至 2% 。

英国央行利率决议 —— 周四

硅谷银行破产的影响使市场对英国央行终端利率的预期从 4.8% 降至 4.25%，而当前水平是4%。 对银行业稳定性的担忧可能会抑制央行进一步加息。 上周，英国央行行长贝利表示尚未做出任何决定，为该行在接下来的政策路径提供了一些回旋余地，不过他随后承认可能需要进一步加息。 然而，他关于经济发展符合预期的评论引起了市场的注意。 几个月前，央行的观点是英国经济将陷入长达五个季度的衰退，但现在他说该国可能避免衰退。

英国央行货币政策委员会的成员之间仍然存在分歧。 Silvana Tenreyro 和 Swati Dhingra 反对进一步加息，即使总体 CPI 为 10.1%，核心CPI为 5.8%，而鹰派的成员 Catherine Mann 坚持认为，鉴于持续的高通胀，央行有必要进一步加息，尽管最近发生的事件可能缓和了她的观点。 Mann曾表示，利率需要保持更长的时间才能使通胀回到目标水平，尤其是考虑到英国过去通胀的粘性。 这种现象主要是由于英镑走弱导致的，这往往会为价格提供支撑。

市场预计英国央行将加息 25 个基点，利率峰值可能会保持在 4.25%，因为央行可能会寻求解决市场紧张情绪。 SVB 倒闭导致的近期波动产生了波及欧洲的连锁反应，瑞士信贷不得不从瑞士中央银行获得紧急资金。英国央行的决策很可能伴随着委员会成员的意见分歧，一旦出现这种情况，英镑可能会走低。

以下是具体经济数据和事件：

周一：中国3月一年期与五年期LPR

德国2月PPI

周二：加拿大2月CPI

澳联储3月货币政策会议纪要

周三：英国2月CPI

周四：美联储利率决议

英国央行利率决议

瑞士央行利率决议

周五：日本2月CPI

欧元区3月制造业与服务业PMI初值

德国3月制造业与服务业PMI初值

法国3月制造业与服务业PMI初值

美国3月Markit制造业与服务业PMI初值

本周重要产品关注

道琼斯工业指数 DJI Cash—— 日线图

来源：CMC Markets（3月19日）

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上周道指在美联储和财政部的一系列兜底措施下并没有呈现进一步下跌，加息预期从50个基点下降至25个基点。虽然周五指数因第一共和银行大幅度下跌促使银行板块下跌而受到拖累，但并没有进一步创新低。本周美联储或加息25个基点，在加息落地后或给市场带来一定的反弹。第一目标32700，若形成突破或进一步挑战33000。

现货黄金 XAU/USD —— 4小时图

来源：CMC Markets（3月19日）

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现货黄金上周五爆涨逾60美金，单周创两年以来最大涨幅。我们通过观察近两周股指和黄金的走势可以发现，两者呈现明显的反向关系，即价格走势均为情绪推动。恐慌情绪促使股指下跌，避险情绪促使黄金上涨。然而，银行业的动荡是否会酿成持续性的恐慌不能妄下论断。从黄金过去一周的走势来看，价格涨幅过快且陷入极度超买。不排除本周进一步冲击2000上方的可能，但需防止市场的诱多。

西德克萨斯原油 Crude Oil WTI —— 日线图

来源：CMC Markets（3月19日）

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WTI原油因恐慌情绪破位下跌至65附近，在过去的三个交易日价格并未出现进一步的连续下跌。接下来的操作逻辑与前文相似，若在接下来两周银行业形势出现稳定或使市场风险情绪回暖。而产油国接下来或出现减产举措，这将促使油价或在该区域附近形成一定的反弹。目标：72，80。

澳元兑美元 AUD/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（3月19日）

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澳元兑美元在0.656附近获得支撑，在近期美联储加息预期放缓的情况下，美元指数再次走软促使澳元反弹，并突破了下降趋势线。MACD指标有形成金叉迹象，价格或进一步延续反弹架势并挑战第一阻力位0.678，若形成突破或进一步反弹至0.69。



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