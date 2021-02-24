周三，由于美国公债收益率走升引发的科技股卖盘延续，美国纳斯达克指数跌幅达1.5%，美国达科技公司包括苹果、亚马逊、谷歌股价均走跌，特斯拉汽车股价下滑4%，至686美元。同时，价值型股票包括银行、航空与娱乐板块继续走升，支持道指由日内低位反弹。美国全球喷射机ETF连续第7个交易日上行，昨日涨幅达2.7%，至26.39美元。

美联储主席鲍威尔在国会发表政策讲话，再次表示央行不会改变长期货币宽松政策的立场，对股市形成一定支撑。美国三大股指在鲍威尔讲话后均自日内低位反弹。鲍威尔认为：“（美国）经济距离就业与通胀目标还有很长的路要走，需要一段时间才能取得显著的改善”。美联储目前的资产购买规模为1200亿美元，其中包括800亿国债与400亿房屋贷款支持债务。鲍威尔明确表示将保持现行量化宽松的规模，以达到充分就业与2%的通胀目标。

美债收益率升高将继续施压股市

自本月中旬以来，美国政府公债收益率加速上行，昨日美国30期起政府公债收益率上涨2个基点，至2.2%，为2020年2月份以来最高，这对股票市场形成直接的压力，尤其是3月份以来暴涨的科技板块市值被重新调整而出现修正。另外，一些投资者将逐步购入公债以抵御通胀率上行风险，对股市形成挤压。国债收益率升高也同时提高了投资者对央行削减量化宽松规模与升息的预期，从而引发股市卖盘。鲍威尔同时在证词会议上表示预期年底美国经济将可能重返进一步的常态，说明货币宽松有望在本年第或明年年初出现调整。

纳斯达克指数（现金）-日线图

纳指昨日再次下探2月1日低点12750附近，此处将为今日较为重要的支持价格，但受到基本面打压，纳指有可能继续跌势。前期的上行通道已经在周一下破，并且随机震荡指标显示， 下行动能仍然较强，若下破则期进一步的潜在空头目标将在12270附近（斐波那契50.0%回荡线）。

特斯拉汽车与比特币同时跌惨，高市值资产被重估

本周特斯拉汽车股价与比特币同时出现大跌，虽然这两个金融资产为完全不同的类别，但同时被投资者看作是具有“创未来”的资产，此前特斯拉购入16亿美元的比特币，并称计划接受比特币付款，引发比特币大涨。本周特斯拉汽车连续两个交易日大跌，自上个周五收盘价格780美元下滑10%，昨日最低曾下探619美元；比特币日跌幅高达17%，至45000水平。此前，美联储主席耶伦称比特币支付具有“极度的低效性”，认为比特币目前为高度的投机资产。

特斯拉汽车-日线图

特斯拉汽车昨日低位反弹，重要的潜在支撑价格在100日均线622美元附近。但从MACD形态看，其可能将继续跌势，因国债收益率升高导致其市值被重估而出现修正的行情有望继续，若突破昨日低点，进一步的潜在支持将在539美元附近（斐波那契50.0%回荡线）。

美元小涨，非美高位调整，但英镑成为“黑马”

昨日美元在连续三个交易日下跌后小幅反弹，美元指数上涨0.14%，至90.12. 自1月份以来美元指数稳定与90水平之上，主要受到国债收益率上行支撑。 美元元货币在近期高位回撤，但英镑成为黑马大幅上行，镑美汇率昨日涨幅达40余点，突破1.41整数关口，收盘于1.4112. 英镑走强主要受到英国首相在周一计划在6月份解除经济封锁的表态，由于新冠疫苗在推行后，受染人数明显降低，投资者对英国经济反弹前景更为乐观。

英镑/美元-日线图

镑美货币对日内遇到上行通道上轨的阻力，有可能出现继续回撤，潜在的下方支持在1.3835（20日均线），然后是1.3710附近（50日均线）。但其上行趋势将有望继续保持，中期上行目标将在1.47以上，这个时间段可能在上半年的时间。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.