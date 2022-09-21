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今夜，全世界都在关注美联储！市场又当作何回应

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

21 Sep 2022, 18:40

京时间9月22日凌晨2：00，美联储将公布9月利率决议。根据CME的FED Watch利率监测工具显示，截至9月20日，美联储加息75个基点的概率为82%，加息100个基点的概率为18%。

来源：CME

由于上周二的美国8月通胀不像市场预期的一样降温，导致市场产生加息100个基点的预期。美股自上周二以来持续下跌。从本周前三个交易日的市场反馈来看，加息100个基点的预期正在降温，促使美股在周一，周二收阳，纳指在11700附近存在一定的支撑，最高曾反弹至12000，基本符合我们在周一的预测。

纳斯达克100指数 NDAQ —— 日线图（9月21日）

来源：CMC Markets

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如果美联储在今晚加息75个基点，随着利空出尽，美股可能会延续一定的反弹空间。但这是否意味着可以看多市场了呢？

笔者认为现在仍不能对市场报以乐观情绪，美联储现在将抑制通胀至2%排在首位，而当前的通胀局面超过了美联储在7月的预期。由于美联储在7月会议上曾向市场释放放缓加息的信号，对通胀前景的乐观促使美股在7月迎来了一定程度的反弹，这部分抵消了美联储的紧缩影响，给予了美联储更多的政策空间。

相较于本世纪的前两个季度美国经济衰退时的美股表现来看，前两次纳指从高点下跌均超50%以上，而今年纳指从16600的高点下跌近30%，还未到美联储需要出手救市的程度。

今晚除了关注加息的幅度，还要关注美联储主席鲍威尔的讲话和点阵图。预计鲍威尔在发言上将维持鹰派。

美联储在每年的3、6、9、12月公布点阵图，点阵图的蓝点表示美联储其中一位委员对利率的预测，根据6月份的点阵图来看，2022年底的联邦基金利率的中位值在3.4%。当时美联储的加息轨迹预期是7月加75bp、9月加50bp、11月加50bp、12月加25bp，年底利率升至3.5%-3.75%。而从现在来看，今年的利率的峰值预期将上调，或演变至9月加75bp、11月加50bp，12月加50bp。年底利率或升至4% - 4.25%

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因此，在全年紧缩预期上调的情况下，美股即使出现短期反弹，也有很大概率酝酿新一轮的下跌。纳指很大概率失守今年6月的低点11000附近，并跌破10000。策略上仍以逢高看空为主。

 

趋势推演

纳斯达克100指数 NDAQ —— 日线图（9月21日）

来源：CMC Markets

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纳指短期反弹参考12250和12450附近。反之，若出现跌破11700或进一步向下延伸。

 


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