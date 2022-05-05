美联储加息50个基点落地，美股暴力拉升，黄金重回1900

北京时间周四凌晨2点，美联储FOMC公布5月利率决议，加息50个基点，联邦基金利率目标区间达到0.75% - 1%，为2000年以来首次大幅加息50个基点。符合此前市场预期。

美联储FOMC同时宣布将在6月进行缩表，三个月内逐步提高缩表上限至950亿美元（600亿国债和350亿MBS）。

美联储FOMC声明“高度重视”通胀风险，预计“继续”加息是合适的。俄乌冲突给美国经济带来了高度不确定性，短期内对通胀造成额外的上行压力，令经济活动承压。虽然一季度GDP出现萎缩，但家庭支出和企业固定投资依然强劲。近几个月就业增长强劲，失业率大幅度下降。

鲍威尔发布会拒绝更激进的加息

美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，未来几次会议加息50个基点也是选项。通胀显然超出预期，并仍有可能进一步超预期。但并没有看到经济衰退出现的迹象，对“软着陆”充满信心。一些证据表明核心PCE达到峰值，预计通胀将开始趋于平缓。而加息75个基点并不在考虑范围内，可能会在加息50个基点之后进行加息25个基点的操作。如果按照当前的预期，在接下来的两次会议中分别加息50个基点是选项。FOMC估计中性利率在2%-3%之间。

在缩表日程上，美联储将明确渐进式缩表路径，6月1日开始以每月475亿美元的步伐缩表（300亿国债+175亿MBS），后续将在三个月的时间里逐步提高至950亿美元的缩表上限。

美股暴力反弹

由于加息50个基点为市场明牌，而鲍威尔主动向市场排除了更加“鹰派”的做法，因此在加息落地后，利空兑现，市场情绪得以提振。美国三大股指均出现暴力拉升。纳指、标普500指数均收涨逾3%，道指涨超900点。

在周一的 一周展望： 5 月迎来转机？聚焦美联储利率会议！澳联储或将十年来首次加息！美国非农，英国央行预计继续加息 ，我们有对标普500指数在本周的趋势做出了一个大致的预判，从目前来看，加息走出了符合预期的走势。在周一进一步向下刺破4150支撑后，价格到达低点4062.08后迅速拉升，最终收在4150上方。而在昨天标普500指数在4150附近再次迎来支撑，随后拉升至日高4300附近。因此，目前仍将维持目标价位4400，4600。

标普500指数 SPX500 —— 日线图

图片来源：CMC Markets

但此次反弹为利空兑现后的反弹，属于短期市场情绪效应。从目前来看，标普500指数自年内4800高点仅回调逾10%，美联储的鹰派政策组合拳对股市并不友好。随着美联储在6月和7月进行进一步的缩紧，这对于股市而言也更加艰难。对于美国而言，金融危机将被视为巨大的经济危机，美联储并不会放任其出现过快的大幅度的下跌。因此，在此次会议上，鲍威尔主动出面安抚市场情绪。

但我们仍旧不能忽视美联储坚定抑制通胀的决心，因此在通胀没有出现明显的回落时，美联储将不会停止紧缩的步伐。美股当前的下跌幅度仍旧处于合理回调范围，相较于历史而言估值仍旧偏高。因此股市的进一步下跌或是释放泡沫的现象，这并不能反应美国的经济基本面出现了严重问题。当前美国家庭和企业资产负债表良好，家庭支出和企业固定投资依然强劲。因此，美股在5月的反弹的持续性很难保证，目前适合短期的套利操作。

黄金收复1900关口

黄金昨日暴力拉升反弹，由于美联储加息的落地，美元指数在消化完预期后承压回落，这给予了黄金上行的动能，上涨逻辑与其他大类资产基本类似。黄金在周二触及了我们在周一的一周展望中提到的支撑1850附近，此处为之前日线级别三角震荡区间的破位起涨点，因此该区域拥有着较强的买方力量。需要注意的是，由于美联储在接下来的两次会议均有加息50个基点的预期，市场的鹰派紧缩情绪将持续一段时间，因此黄金的上行趋势或将仍受到较大的挑战。

黄金当前上方的第一阻力关口为1915，如若价格能成功上破，下一目标价位参考1938-1940。而如若该位置不能突破成功，价格或再次回落至1850附近反复震荡。

黄金兑美元 Gold —— 日线图

图片来源：CMC Markets



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