一周展望：加息75还是100个基点？美联储本周又将如何引导市场

本周影响市场的主要因素为美联储利率决议，目前市场预期美联储大概率加息75个基点。若美联储符合预期行动，意味着上周的抛售有些过度消化，可能会带来市场的短期修正

上周主要产品涨跌幅

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本周重要经济事件和数据

美联储利率决议 —— 周四

周四北京时间2：00，美联储将公布9月利率决议，市场预期美联储将加息75个基点，联邦基金利率将升至3-3.25%。截至9月18日，CME的FED Watch预测美联储在9月加息75个基点的概率为82%，加息100个基点的概率为18%。

上周二发布的美国通胀数据使市场对美联储放缓加息幅度的预期破灭，对9月加息50或75个基点的预期转变为75或100个基点。野村证券、美国前财长劳伦斯·萨默斯认为美联储将加息100个基点。但从目前市场整体的预期来看，这一概率相对较低。

那对于美股的影响会怎样？美股因通胀数据的超预期表现从上周二以来持续下跌，其暴跌因素也掺杂了加息100个基点的预期。若本周加息75个基点，会对市场的“过度”紧缩预期进行修正，美股短期可能会在利空兑现后迎来一定程度的反弹。

但从整体趋势来看，由于美国的通胀并未像美联储所预想的一样连续降温，因此全年紧缩预期相较于前段时间将有所升温。因此，美股即使出现短期修正也不改熊市趋势。后续表现恐仍不会乐观，并有跌破前低的风险。

英国央行利率决议 —— 周四

周四北京时间19：00将公布英国央行利率决议，市场预期将英国央行将加息50或75个基点，将基准利率升至2.25%或2.5%。据9月14日发布的英国8月通胀数据显示，8月CPI同比上涨9.9%，低于市场预期的10.2%；核心CPI同比上涨6.3%，与预期持平，前值为6.2%。

英国新首相特拉斯在上台后发布政府紧急能源计划，通过政府借款的方式对家庭平均燃气费和电费控制在2500英镑/年，此计划发布后各大机构下调短期通胀峰值，将低于此前英国央行的13%的预期。但由于扩大财政支出将对长期通胀构成上行风险。

日本央行利率决议 —— 周四

周四北京时间11：00，日本央行将公布9月利率决议。近期因为日元的加速贬值促使日本央行官员在市场上发出口头干预的信号。日本央行行长黑田东彦与日本首相岸田文雄就汇率问题进行了探讨，他表示，日元的快速贬值是不可取的，这加剧了不确定性，使企业难以开展业务。

日本财务大臣铃木俊一表示，外汇稳定且反映经济基本面很重要，如果日元持续大幅波动，将采取必要行动，不排除任何选择。密切关注外汇走势。最近物价上涨是由日元走弱引起的，采取措施控制物价上涨很重要。

本周关注在此次会议上日本央行是否就债券收益率曲线控制政策（YCC）进行探讨。

日本8月CPI ——周二

周二北京时间7：30，日本总务省统计局将发布8月通胀数据，受近期日元贬值的影响，市场预期8月全国CPI同比上涨2.9%，前值为2.6%；核心CPI预期同比上涨2.7%，前值为2.4%。若数据符合预期上升则意味着日本通胀连续5个月维持在2%以上，届时关注日本央行对通胀的评论。

中国9月LPR利率 ——周二

周二北京时间9：15，中国人民央行将公布1年期和5年期LPR利率。市场预期1年期和5年期LPR利率将维持不变，分别为3.65%和4.3%。9月15日，央行开展4000亿元MLF续作，对冲当日到期的6000亿元，为连续两个月缩量续作。反映出的事实上，银行间的流动性是宽裕的，当前政策为应对海外紧缩风险不宜过度宽松，防止人民币汇率的进一步贬值，MLF因此进行了缩量续作。同日，六大国有银行下调个人存款利率，下调幅度在5-15个基点。下调存款利率的目的在于使资金更多的向实体部分转化。随着存款利率的下降，居民储蓄意愿降低，将更多的将资金用于消费或投资。本次下调存款利率是8月下调LPR利率的结果，并不会对9月政策产生指导。央行的政策始终贯彻不搞“大水漫灌”，为应对未来全球衰退风险，预留足够多的政策空间是有必要的。

澳联储9月货币政策会议纪要 —— 周二

周二北京时间9：30，澳联储将公布9月货币政策会议纪要。澳洲联储主席在9月16日发言表示，下一次委员会会议将考虑加息25或50个基点的问题，澳大利亚整愈发接近不需要加息50个基点的时刻。澳大利亚的经济数据显示良好，经济支出“相对强劲“。如果房价从峰值下跌10%是在预期之内的。当前的利率接近正常水平，但尚未达到。利率可能处于2.5%-3.5%之间，目前为2.35%。

以下是具体经济数据和事件：

周一：美国9月NAHB房产市场指数

周二：日本8月CPI

中国9月LPR利率

加拿大8月CPI

澳联储9月货币政策会议纪要

周三：欧洲央行行长拉加德发表讲话

周四：美联储利率决议

日本央行利率决议

英国央行利率决议

瑞士央行利率决议

周五：美国9月Markit制造业和服务业PMI初值

英国9月制造业和服务业PMI

欧元区9月制造业PMI初值

英国9月Gfk消费者信心指数

本周重要产品关注

纳斯达克100指数 NDAQ —— 日线图

来源：CMC Markets

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纳指上周五在触及布林带下轨11700后探底回升，实现反包。本周在议息会议前市场情绪仍或面临谨慎。在前两个交易日仍倾向于反复探底的趋势。但由于加息100个基点的概率较低，在利空兑现后或呈现空头修复。因此，以11700附近作为防守可布局反弹的策略。反弹目标可参考斐波那契38.2%的12450。

黄金兑美元 XAU/USD—— 日线图

来源：CMC Markets

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黄金价格上周五探底收阳，目前操作逻辑仍以美联储政策预期作为指导。加息75个基点或使黄金价格迎来一定的反弹。若出现反弹，第一目标参考斐波那契23.8%和5日均线压力1690。若形成破位或进一步反弹至斐波那契38.2%的1712。该位置为下行趋势阻力位。由于黄金仍未摆脱空头趋势，预计在此处将再次下行。

欧元兑美元 EUR/USD —— 日线图

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欧元兑美元日线级别表现相对较为稳定，整体运行0.99上方，在周二受美国通胀数据影响后大幅下跌，在随后3个交易日收阳。在本周的反弹逻辑下，欧元兑美元仍有进一步向上反弹空间，预期目标在1.01。该位置为下行通道的上轨压力处。RSI、MACD指标均呈现底背离。

澳元兑美元 AUD/USD —— 日线图

来源：CMC Markets

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澳元兑美元在0.668附近有形成双底之势，该位置也为震荡下行轨道的下轨支撑处，预计此处将迎来反弹，反弹高点参考短周期级别下行轨道压力处0.685。

美元兑日元 USD/JPY —— 日线图

来源：CMC Markets

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美元兑日元上周在145附近遇到较强阻力，受到日本央行官员的口头干预美日呈现高位震荡。目前RSI指标呈现背离，MACD指标有形成高位死叉迹象。本周或面临短期回落的压力，回落低点参考斐波那契23.8%的141.35，若跌破则参考139.2。



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