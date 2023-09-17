一周展望：美国、英国、日本三大央行利率决议来袭！

本周重要经济事件和数据

美联储利率决议 —— 周四

美国八月份失业率超预期反弹至3.8%，并且核心CPI连续走低，美联储在本周四（澳东时间）暂停加息为大概率事件。美联储主席鲍威尔在8月底的杰克逊霍尔央行会议中重申了美联储的利率决定依赖于数据，并表示利率可能需要走高。 最近，他反驳了有关美联储通胀目标可能提高至 3% 的猜测，称政策制定者仍致力于 2% 的目标。CME的 Fed Watch 预测美联储有 98% 的可能性保持在 5.25% 至 5.5% 的目标区间 ，在11月暂停加息的概率为72.3%。上周欧洲央行加息了25个基点，但由于拉加德发言偏鸽，并没有提振欧元的汇率，即“鸽派加息”。美元指数再次来到105之上，这意味着美联储进一步加息的必要性降低，本周美联储或呈现“鹰派暂停”。

英国央行利率决议 —— 周三

市场预计英国央行在今年至少还会加息一次。 尽管本月早些时候，英国央行行长贝利对进一步加息的必要性表示怀疑，但货币政策委员会中较为鹰派的成员之一Catherine Mann在上周一表示，应进一步加息以抑制不断上涨的物价。 英国央行可能会寻求弥补过去将通胀误判为“暂时性”的错误，但现阶段加息可能会导致错误加剧。 英国央行首席经济学家Huw Pill和副行长Ben Broadbent表示，当前的货币政策水平已经足够限制，显然是为了让市场做好暂停的准备。 考虑到当前英国疲软的经济形势，地方政府财政危机逐渐暴露，如第二大城市伯明翰破产，英国央行或在货币政策上更加谨慎，若美联储按兵不动，英国央行大概率将维持利率不变。

日本央行利率决议—— 周五

日本央行在7月调整了收益率区间控制（YCC）政策，以1%的利率购买10年期日本国债，同时维持收益率曲线控制政策上限为0.5%不变。 此举导致 10 年期日本国债收益率升至 0.6% 以上，目前收益率已经上升至0.7%。 与此同时，日元兑美元汇率已跌至去年11月以来的最低水平。 尽管日本央行已经收紧政策，但考虑到核心通胀已接近 40 年来的高点，政策制定者的反应可能过于缓慢。 本周的会议可能会有更多的关心汇率波动的言论，但若美联储按兵不动，日本央行或不会采取进一步的政策调整。

美国、德国、法国、欧元区9月PMI初值 —— 周五

欧美地区的制造业持续呈现萎缩态势，但今年强劲的服务业促使全球经济保持平稳。 然而，欧洲地区服务业在8月份开始出现下滑。 这表明连续加息开始产生影响。 我们看到德国8月的服务业PMI在今年首次陷入收缩区间，为47.3。而法国的服务业PMI也连续三个月处于收缩区间。英国服务业也在夏季快速下降，并在八月份陷入收缩区域。 随着第三季度即将结束，人们担心这种趋势可能会持续，因为利率上升会打击消费者支。相比之下，美国的PMI数据表现较好，服务业PMI虽然也从6月开始持续下滑，但目前仍处于50上方，综合PMI也处于50附近，制造业PMI也在7月反弹至49，8月放缓至47.9，脱离了6月46.3的低位。数据的强势表现也直接体现在美元汇率的强势上。

以下是具体经济数据和事件：

周二：欧元区8月CPI终值（年率/月率）

澳联储公布9月货币政策会议纪要

周三：中国至9月20日一年期与五年期贷款市场报价利率

英国8月CPI（月率/年率）

德国8月PPI（月率/年率）

周四：新西兰第二季度GDP（年率/季率）

美联储利率决议

瑞士央行利率决议

英国央行利率决议

周五：日本央行利率决议

日本8月全国与核心CPI（年率/月率）

日本9月制造业与服务业PMI初值

英国、法国、德国、欧元区9月制造业与服务业PMI初值

美国9月Markit制造业与服务业PMI初值

本周重要产品关注

纳斯达克100 （NDAQ 100 Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（9月17日）

纳指100上周五收阴，目前整体处于三角震荡区域中，并有向下破位之势。MACD或形成顶背离，RSI进入空头区域。本周市场面临美联储利率会议和四巫日，谨防市场进一步的下跌风险。

德国DAX40指数 —— 日线图

来源：CMC Markets（9月17日）

如图所示，德指在16000附近遭到多重阻力，目前思路以高抛低吸为主。本周可以16000作为防守进行高空策略，下方支撑15550附近。

西德克萨斯原油 （Crude Oil WTI – Oct 2023） —— 日线图

来源：CMC Markets（9月17日）

WTI原油目前在减产协议延长的驱动下仍然保持强势，并成功突破90之上。但短期涨幅过大，或存在技术性修正需求，下方支撑参考88.16。

现货黄金（XAU/USD Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（9月10日）

现货黄金在上周四触及1900附近后迅速拉升，周五走强，价格再次来到5日均线之上，MACD或形成二次金叉。短线倾向于多头策略，上方目标1945 – 1950。



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