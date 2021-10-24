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一周展望：三大央行利率决议，美股FAAMG财报，美欧GDP、通胀数据、G20峰会

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CMC Markets

CMC Markets

25 Oct 2021, 10:25

拿大、欧洲、日本三大央行利率决议——周三、周四

周三加拿大央行将公布利率决议，市场预期为0.25%，维持与前值不变。加拿大9月CPI年率为4.4%，连续六个月位居高位。因此市场加大了对加拿大央行下半年加息的预期。加拿大丰业银行预计加拿大央行到2023年底前将累计加息8次。荷兰国际银行预计在本次利率决议中，加拿大央行将进一步缩减资产购买规模，从每周20亿降低至10亿加元。因此，如果本周继续保持激进的态度，美元兑加拿大元或继续走弱。此外，由于油价在近期持续保持高位，加拿大作为石油净出口国，加元也因此受到提振。

 
美元兑加拿大元 USDCAD——4小时图
图片来源：CMC Markets

周四欧洲央行将公布利率决议，此次会议市场预计在政策上不会有太多变化，但会提供一些前瞻性的指引，为12月会议指引道路。拉加德预计会在此次会议中说明经济下行的局面，通胀上行的风险，供应瓶颈等。

周四日本央行将公布利率决议，日本央行行长黑田东彦将召开新闻发布会。由于能源和原材料价格的上涨，而日本作为进口大国，日本9月的通胀数据同比上涨。因此本次会议预计将对此做出政策上的指引。
美国FAAMG五大科技巨头公布财报

本周的美股的重头戏将是美股五大科技巨头的财报表现，这又可能会对美股市场造成剧烈的波动。其中具体的安排如下：
10.25——Facebook
10.26——谷歌、微软、推特、AMD、Robinhood、德州仪器、Visa
10.27——波音、荷兰皇家壳牌
10.28——苹果、亚马逊
10.29——雪佛龙、埃克森美孚
值得注意的是，近日对冲基金出现了大幅度减持。高盛统计，过去一个月对冲基金对美国FAAMG的持仓降至两年来最低水平。并且美国的第三季度GDP的预测值也反映出经济下行的局面，下周美联储也基本确定会在议息会议上宣布缩债。因此，美股在经历了半个多月的强势反弹上涨后，回落风险加大。


美欧通胀、GDP数据——周四、周五

本周四美国将公布第三季度实际GDP年化季率初值，市场预测为2.8%，前值为6.5%，体现出美国在第三季度出现大幅度的经济萎缩现象。因此，对于美股投资者而言，本周需要警惕较高概率的回落风险。同日美国将公布第三季度核心PCE物价指数，市场预计为4.5%，前值为6.1%

 
图片来源：汤森路透

 


图片来源：汤森路透

周五欧洲央行将公布第三季度GDP年率初值，市场预计为3.50%，前值为13.7%。反映出在能源价格高涨，物价水平居高不下的第三季度，欧洲经济在第三季度经济大幅度下行。这有可能直接反映在欧元兑美元的汇率走势中。同日还会公布欧元区10月CPI年率初值，预测值为3.7%，前值为3.4%。

 
图片来源：汤森路透
 
图片来源：汤森路透


G20峰会——周六、周日

G20峰会将在10月30日至31日在意大利首都罗马举行。本次峰会的三个关键词为“人、星球、繁荣”，主要聚焦于公共卫生和开展环保领域的合作，实现经济的强劲和可持续性的复苏。议题包括气候变化、新冠疫苗供应、还有全球经济因劳动力、芯片和能源短缺造成的下行。


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