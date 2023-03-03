X

选择您要开设的帐户

  • Home
  • 市场分析
  • 欧洲通胀上行风险加剧，股市却上演“V”反，后市该如何看待。

欧洲通胀上行风险加剧，股市却上演“V”反，后市该如何看待。

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

03 Mar 2023, 17:40

周四，受债券收益率普遍上行的情况下，欧洲股市开盘普遍下跌，德国 2 年期国债收益率创下金融危机以来的最高水平，达到3.2%。德国 CPI 意外上涨至 9.3%，而 ISM 制造业支付价格在 2 月份意外跳升超过预期，从而强化了利率较高的预期，这开始使投资者开始感到紧张。德国DAX指数一度跌超1%，法国CAC指数低开0.89%，而英国富时 100 指数除外，该指数收盘走高，原因是基本资源板块因对中国重新开放故事的乐观情绪而表现不俗。

本周法国、西班牙和德国的等欧洲国家的CPI 数据均出现超预期的涨幅，食品价格急剧上涨导致通货再次上行。昨日欧元区公布2月通胀数据，总体和核心CPI均意外同比上涨8.5%/7.4%。虽然总体CPI仍在下降但速率放缓，而总体通胀的下降也没有反映在核心价格中，就工资而言，这些价格仍在上涨。核心通胀上行的趋势仍然没有丝毫停止，这种风险也将延长欧洲央行加息周期。

相较于欧元区国家，英国通胀仍保持在40年的高位，超过10%，但英国央行贝利莫名其妙地表示，市场不应理所当然地认为英国的利率会进一步上升，这似乎是一个相当奇怪的说法，特别是对于一个其抗通胀信誉越来越受到质疑的央行而言。英镑在近期持续走软，目前价格在1.2附近摇摇欲坠。

尽管欧洲央行表现的足够鹰派，但股市似乎并不担忧欧洲央行继续紧缩的风险。在经历了小幅度的下跌后，股市在后半场出现大幅度的反弹并成功收阳。然而刺激该反弹的主要原因在于美联储亚特兰大联储主席Bostic的一则言论导致，即美联储或在今年夏季暂停加息。该消息同时刺激美股，欧股大幅度反弹。但需要思考的是，今年夏季暂停加息意味着此前预期的加息次数被上调，美联储最后一次加息的时间或在6月，然后从下半年开始持续维持高利率环境，直至2024年。这对金融市场而言并不意味着长期利好。

德国DAX指数昨日低开高走，从目前来看，自去年10月以来形成的上升结构暂未被明显破坏。从成交量来看，自2月以来德指在高位缩量横盘，并在2月24日放出大的阴量，促使当日下跌1.72%。若指数在高位缩量时间过久并出现单日放大的空头抛压，形成顶部的概率或相对较大。从形态上看，均线指标向下背离。因此投资者仍不可以掉以轻心。若指数跌破15000则意味着顶部确认。

 


德国DAX指数 —— 日线图（3月3日）
来源：Tradingview, CMC Markets

点击查看大图


投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-nz/legal 获取。CMC Markets NZ Limited Company Registration Number 1705324.

来自CMC的最新消息

Top movers

恒指本周能否牛抬头？

因昨日国家统计局公布了超预期的制造业和非制造业PMI，反映了中国经济在2月继续维持稳步的复苏态势。促使中国股市昨日大幅上涨，其中香港股市表现亮眼，恒生指数大涨4.21%，恒生科技指数大涨6.64%。然而好景不长，经历了昨日的保障，港股今日开盘低开，截至当前时段，恒指跌0.59%，恒生科技指数跌1.19%。

02 Mar 2023
CMC insights

您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！
Top movers

澳大利亚第四季度GDP大幅放缓将如何影响澳元走势？
Top movers

2月低迷的美股是否会延续到3月？

相关文章

Top movers

恒指本周能否牛抬头？

因昨日国家统计局公布了超预期的制造业和非制造业PMI，反映了中国经济在2月继续维持稳步的复苏态势。促使中国股市昨日大幅上涨，其中香港股市表现亮眼，恒生指数大涨4.21%，恒生科技指数大涨6.64%。然而好景不长，经历了昨日的保障，港股今日开盘低开，截至当前时段，恒指跌0.59%，恒生科技指数跌1.19%。

02 Mar 2023
Top movers

澳大利亚第四季度GDP大幅放缓将如何影响澳元走势？

考虑到目前对美国通胀上行风险以及美联储鹰派押注的关注，市场现阶段风险规避情绪较大，因此美元现阶段仍大概率维持强势上涨趋势。考虑到 3 月份即将发布的诸多关键数据和重要事件，包括美国2月的就业报告、通胀数据以及美联储利率决议，澳大利亚第四季度 GDP 数据对汇率的影响可能不大。 因此，即使澳元现阶段出现一定的反弹修复，但不会影响整体的下跌趋势。 相反，经济的逐步降温可能促使澳元在更长的周期中走软。

01 Mar 2023
Top movers

2月低迷的美股是否会延续到3月？

对于3月而言，美股可能将继续保持较弱的趋势并一直持续到月底的美联储利率会议。而在利空出尽后，股市可能在4月迎来一定的反弹修复。

28 Feb 2023
News

比特币暴跌与反弹的背后逻辑，是否有长期筑底的可能？

在经历了惨跌的2022年后，币圈自去年比特币自1月份以来出现大幅反弹，宏观上主要受到国际市场风险投资偏好升温提振，微观上可能受到“砸空”交易影响

27 Feb 2023