欧洲通胀上行风险加剧，股市却上演“V”反，后市该如何看待。

周四，受债券收益率普遍上行的情况下，欧洲股市开盘普遍下跌，德国 2 年期国债收益率创下金融危机以来的最高水平，达到3.2%。德国 CPI 意外上涨至 9.3%，而 ISM 制造业支付价格在 2 月份意外跳升超过预期，从而强化了利率较高的预期，这开始使投资者开始感到紧张。德国DAX指数一度跌超1%，法国CAC指数低开0.89%，而英国富时 100 指数除外，该指数收盘走高，原因是基本资源板块因对中国重新开放故事的乐观情绪而表现不俗。

本周法国、西班牙和德国的等欧洲国家的CPI 数据均出现超预期的涨幅，食品价格急剧上涨导致通货再次上行。昨日欧元区公布2月通胀数据，总体和核心CPI均意外同比上涨8.5%/7.4%。虽然总体CPI仍在下降但速率放缓，而总体通胀的下降也没有反映在核心价格中，就工资而言，这些价格仍在上涨。核心通胀上行的趋势仍然没有丝毫停止，这种风险也将延长欧洲央行加息周期。

相较于欧元区国家，英国通胀仍保持在40年的高位，超过10%，但英国央行贝利莫名其妙地表示，市场不应理所当然地认为英国的利率会进一步上升，这似乎是一个相当奇怪的说法，特别是对于一个其抗通胀信誉越来越受到质疑的央行而言。英镑在近期持续走软，目前价格在1.2附近摇摇欲坠。

尽管欧洲央行表现的足够鹰派，但股市似乎并不担忧欧洲央行继续紧缩的风险。在经历了小幅度的下跌后，股市在后半场出现大幅度的反弹并成功收阳。然而刺激该反弹的主要原因在于美联储亚特兰大联储主席Bostic的一则言论导致，即美联储或在今年夏季暂停加息。该消息同时刺激美股，欧股大幅度反弹。但需要思考的是，今年夏季暂停加息意味着此前预期的加息次数被上调，美联储最后一次加息的时间或在6月，然后从下半年开始持续维持高利率环境，直至2024年。这对金融市场而言并不意味着长期利好。

德国DAX指数昨日低开高走，从目前来看，自去年10月以来形成的上升结构暂未被明显破坏。从成交量来看，自2月以来德指在高位缩量横盘，并在2月24日放出大的阴量，促使当日下跌1.72%。若指数在高位缩量时间过久并出现单日放大的空头抛压，形成顶部的概率或相对较大。从形态上看，均线指标向下背离。因此投资者仍不可以掉以轻心。若指数跌破15000则意味着顶部确认。

德国DAX指数 —— 日线图（3月3日）来源：Tradingview, CMC Markets

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