欧洲央行加息预期升温，能否改变欧元疲弱走势？

本周初，掉期市场定价反映出欧洲央行在 2023 年底前再次加息 25 个基点的可能性累计为 75%。而9 月被视为最有可能加息的会议，概率为 68%。并且，路透社援引一位“知情人士”报道称，央行将上调明年的通胀预期，将物价增长上调至 3% 以上，同时下调今年和 2024 年的经济增长前景。



即使加息预期上调，但欧元兑一篮子主要货币的汇率变化不大。 而疲软走势主要受制于较弱的增长预期。最新的采购经理人指数（PMI）数据总结了欧元区持续疲软的经济数据，显示该地区经济在8月份连续第二个月萎缩。其中德国的PMI的综合PMI指数进一步下滑至44.6%，制造业PMI为39.1，服务业PMI也跌至收缩区间的47.3。



目前，欧元区8月调和CPI同比上涨5.3%，与前值持平。其中食品价格的贡献最为突出。 试图通过加息来降低食品通胀的做法值得怀疑，因为欧洲央行在抑制需求方面无能为力。但现阶段进一步收紧政策可能是提高抗通胀信誉的必要步骤，但考虑到市场对最新的预期重新定价反应冷淡，现阶段这一举措的重要性尚不清楚。

如果欧洲央行选择按兵不动，欧元可能会下跌



即使市场对欧洲央行今晚的加息预期有所升温，但欧洲央行管理委员会的鸽派人士可能会维持利率不变的态度，理由是随着时间的推移，经济增长将放缓，通货紧缩将会自行发生。 当经济已经陷入衰退时，进一步收紧政策似乎没有必要。



考虑到欧元已经连续8周走弱，欧洲央行行长拉加德可能仍会坚持紧缩的言论，这可能会一定程度上减缓欧元的颓势，即使欧洲经济已经陷入疲软。但我们看到美联储目前的鹰派态度没有明显变化，从欧洲和美国当下的经济基本面对比来看，欧元现阶段可能难有明显起色。

欧元兑美元短线出现企稳，但反弹弱势，MACD指标有底背离迹象，欧美或出现一定程度反弹，但预计空间有限。若欧央行今晚加息或促使反弹走势形成，但若按兵不动，或导致欧元兑美元进一步下跌至今年6月低点1.0665附近，随后震荡走弱。



欧元兑美元 EUR/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（9月14日）



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