欧洲央行利率决议前瞻：维持利率水平不变为共识，关注拉加德发言。

欧洲央行将于周四北京时间20：15 召开利率政策会议。市场预期欧洲央行大概率在此次会议上按兵不动，维持主要再融资利率在4.5%不变。并不会在政策声明中做出任何重大修改。

欧洲央行在 9 月份进行了25个基点的加息，并暗示如果利率在该水平上保持足够长的时间，将为通胀回归 2% 的目标做出重大贡献，被市场解读为欧洲央行的最后一次加息。

一些理事会成员希望至少暂停加息，而其他成员则对暗示官方利率可能已见顶的政策声明感到不满。

虽然利率水平趋于稳定，但量化紧缩政策仍在继续。 6 月底终止部分再投资后，长期资产购买计划 (APP) 持有的资产在第三季度减少了近 750 亿欧元，至 3.11 万亿欧元。 相比之下，第二季度资产负债表下降了 471 亿欧元，持仓量处于 2021 年 10 月以来的最低水平。

通胀方面继续呈现着下降态势，9月总体CPI同比超预期放缓至4.3%，核心CPI放缓4.5%。

欧元区经济数据在第三季度呈现低迷，欧元区9月PMI数据连续四个月处于收缩区间，其中德国的制造业PMI录得39.8，连续三个月处于40之下。法国9月制造业与服务业PMI进一步超预期萎缩。自去年第三季度以来，实际 GDP 并未增长，而且根据上季度的数据来看，实际 GDP 甚至可能出现收缩。 自 2022 年 4 月以来，零售额一直呈下降趋势，自去年 10 月以来，工业生产下降幅度更大。 商业和消费者调查仍然疲软，狭义货币（M1）和广义货币供应量（M2）都在以创纪录的年率收缩，欧洲央行不得不在9月的会议上下调增长预期，2023年经济增长从1%下调至0.8%，2024年从1.7%下调至1.4%。

虽然经济前景低迷，但在10月爆发巴以冲突后，能源价格呈现反弹，在地缘政治冲突缓解之前油价可能持续保持在高位，这可能看到欧元区未来通胀的上行压力。考虑到通胀为该行第一工作优先级，即使本周欧洲央行按兵不动，拉加德也可能在发言中偏鹰，或通过使用非利率政策工具来表达她的观点，包括更快地紧急抗疫购债计划（PEPP）中撤回再投资的可能性。

因此，在本周不加息达到充分共识后，拉加德的新闻发布会可能会比实际的会议决定给市场带来的扰动更加明显。近几周来，欧元兑美元表现出一定的韧性，在1.05附近获得充分支撑，并逆转了自7月以来形成的下跌趋势线。短周期均线呈现金叉，但昨日大幅收阴，或意味着上方60日线为现阶段阻力，即1.072附近关口。因此，后续的进一步走高需要突破该水平位，否则或再次陷入磨底阶段。



欧元兑美元 （EUR/USD） —— 日线图

来源：CMC Markets（10月25日）



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