美银行股的暴雷是否会对欧洲银行产生溢出效应，欧洲央行还能保持鹰派么？

欧洲央行将于3月16日召开货币政策会议，鉴于当前欧元区强有力的通胀水平以及此前欧洲央行管委所作出的鹰派指引，欧洲央行大概率将在明日的会议上加息50个基点，欧洲央行再融资利率将升高至3.5%。

然而，由于美联储的激进加息所产生的负面作用在美国地区银行中开始显现出来，经济前景的不确定性同样是欧洲央行所需要考虑的问题。因此，欧洲央行可能不会在明日加息后对未来的加息路径作出强有力的指引，可能强调加息将取决于数据以及金融稳定性指标。这意味着欧洲央行很有可能在明日的利率会议中表现的不像之前那么鹰派，流动性的进一步收紧叠加前景的不确定性可能会使欧洲央行的加息周期提前结束。

首先，随着客户在欧洲银行在美国的子公司提取存款，美国银行业的压力可能会直接蔓延到欧洲银行。 对于欧元区和英国银行而言，美国持有的存款占集团整体存款的比例较低。 在高盛全球投资研究覆盖的欧元区银行中，桑坦德银行是唯一一家对美国存款持有人有重大敞口的机构（约占美国总存款的 12%），而汇丰银行和巴克莱银行是唯二拥有显著美国存款的英国主要机构 （汇丰银行约有 6%，巴克莱银行约有 8%）。

尽管有关通过银行同业拆借对受影响的美国机构的间接敞口的数据有限，但欧元区和英国的银行在多个方面看起来都具有弹性，从图中可以看出：(1) 银行资本水平远高于整个欧洲的监管要求的最低水平； (2) 流动性和资金状况强劲，无论是总体上还是单个银行的基础上； (3) 银行有大量超额存款和 (4) 持有至到期证券的浮亏很低。

因此，欧元区和英国银行系统目前资本充足并保持充足的流动性，受美国地区银行暴雷的直接传导风险较低。

其次，金融部门的收紧局势可能会影响欧洲银行对实体经济的贷款。 鉴于金融风险加剧（欧洲金融债券息差扩大），银行可能会从高风险贷款转向低风险贷款，并进一步减少总体贷款量，提高贷款审批条件，从而对经济增长产生拖累。 这可能是美国金融紧张局势的重要溢出渠道。

最后，美国银行业的压力可能会通过更广泛的金融环境收紧蔓延到欧洲。 高盛的金融状况指数 (FCI) 显示，债券收益率大幅下降迄今已缓解了股票价格的大幅下跌和美元走软的影响。FCI 收紧 100 个基点通常会使一年后的增长率降低约 1 个百分点。 尽管到目前为止 FCI 收紧对增长的拖累看起来有限，但更强的溢出效应可能很快成为增长下行风险的来源，需要密切监测。

综上所述，美国地区银行的暴雷对欧洲银行业直接传导的风险有限，但在金融环境收紧的背景下，银行贷款和 FCI 的拖累可能对整个欧洲的经济增长构成重大下行风险。在此背景下，欧洲央行可能在3月加息50个基点后可能放缓加息步伐至25个基点，在6月的会议中将再融资利率升高至4%。



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